La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó a través de su sitio web oficial que desde el pasado 1 de febrero, quienes deban volar dentro del país, pero no dispongan de una Real ID física y válida ahora tienen la opción de pagar por un proceso de verificación alternativo administrado por la agencia, conocido como TSA ConfirmID. Esta normativa se alinea de forma directa con la Ley Real ID, que desde el 7 de mayo de 2025 exige a los viajeros que aborden vuelos nacionales la presentación de una identificación válida bajo sus estándares de seguridad. Aquellas personas que opten por utilizar este servicio de TSA tendrán que pagar 45 dólares -idealmente antes de llegar al control de seguridad- por una verificación alternativa que, en general, durará entre 10 y 15 minutos. “El TSA ConfirmID es un proceso modernizado para los viajeros que no pueden presentar la documentación aceptable requerida para que su identidad sea verificada en el control de la TSA”, indican las autoridades. En estos casos, será necesario Cuando el pago se haya concretado, se enviará un correo electrónico de confirmación para mostrar a las autoridades en el aeropuerto. Además de las alternativas clásicas, en su lista oficial de documentos, TSA detalla que existen tres tipos de ID digitales que pueden presentarse para abordar cuando no se cuenta con la credencial física. Estas son Dichas opciones están disponibles en la mayoría de los aeropuertos del país.