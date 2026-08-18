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Un sistema de tormentas eléctricas severas avanzará este martes 18 y miércoles 19 sobre el centro y el este de Estados Unidos, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 136 km/h.
El aire cálido y húmedo alimentará distintos frentes de tormenta a lo largo de la semana. El riesgo de inundaciones repentinas será mayor en las zonas donde el suelo ya está saturado.
¿Dónde se sentirán las tormentas más fuertes del martes y miércoles?
El martes, el corazón de las tormentas se ubicará entre Nebraska, Iowa, el sur de Wisconsin y el norte de Michigan, con Omaha y Des Moines en el centro del riesgo. Ahí se esperan los vientos más intensos, de hasta 136 km/h.
El miércoles, el frente se desplazará hacia Dakota del Norte, el noreste de Colorado y el noroeste de Kansas, con granizo capaz de dañar cultivos y ráfagas fuertes, aunque sin una velocidad máxima confirmada por el momento.
Zonas bajo alerta por día
- Martes: Nebraska, Iowa, sur de Wisconsin y norte de Michigan (incluye Omaha y Des Moines).
- Miércoles: Dakota del Norte, noreste de Colorado, noroeste de Kansas y sectores del valle del Misisipi (norte de Arkansas, sur de Misuri y oeste de Kentucky).
¿Cómo puede afectar esta seguidilla de tormentas a la vida diaria?
Las tormentas severas podrían generar demoras y cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos de las zonas afectadas. Además, el riesgo de inundaciones repentinas crecerá en los sectores donde las lluvias se repitan sobre el mismo terreno.
Para el jueves, el peligro se trasladará hacia Tennessee, Kentucky, Virginia y las Carolinas, con vientos dañinos y anegamientos localizados. Se recomienda seguir las alertas meteorológicas locales y evitar circular por zonas con acumulación de agua.