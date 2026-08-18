Un sistema de tormentas eléctricas severas avanzará este martes 18 y miércoles 19 sobre el centro y el este de Estados Unidos, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 136 km/h.

El aire cálido y húmedo alimentará distintos frentes de tormenta a lo largo de la semana. El riesgo de inundaciones repentinas será mayor en las zonas donde el suelo ya está saturado.

¿Dónde se sentirán las tormentas más fuertes del martes y miércoles?

El martes , el corazón de las tormentas se ubicará entre Nebraska, Iowa, el sur de Wisconsin y el norte de Michigan, con Omaha y Des Moines en el centro del riesgo. Ahí se esperan los vientos más intensos, de hasta 136 km/h.

El miércoles , el frente se desplazará hacia Dakota del Norte, el noreste de Colorado y el noroeste de Kansas, con granizo capaz de dañar cultivos y ráfagas fuertes, aunque sin una velocidad máxima confirmada por el momento.

Zonas bajo alerta por día

Martes: Nebraska, Iowa, sur de Wisconsin y norte de Michigan (incluye Omaha y Des Moines).

Miércoles: Dakota del Norte, noreste de Colorado, noroeste de Kansas y sectores del valle del Misisipi (norte de Arkansas, sur de Misuri y oeste de Kentucky).

El martes se esperan los vientos más intensos, de hasta 136 km/h.

¿Cómo puede afectar esta seguidilla de tormentas a la vida diaria?

Las tormentas severas podrían generar demoras y cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos de las zonas afectadas. Además, el riesgo de inundaciones repentinas crecerá en los sectores donde las lluvias se repitan sobre el mismo terreno.