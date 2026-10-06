En 2009, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo para proteger el patrimonio cultural chino, y desde entonce se ha renovado cada cinco años.

A través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se logró identificar y localizar 58 piezas importantes para el patrimonio de la República Popular de China, que ya se repatriaron en honor del Acuerdo Bilateral renovado en 2024.

En 2009, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo para proteger el patrimonio cultural chino, y desde entonce se ha renovado cada cinco años. La última fue en 2024 y se establecen fuertes restricciones para el ingreso de patrimonio chino a territorio estadounidense.

ICE recuperó 58 piezas históricas: ¿Cómo se encontraron y qué objetos se dieron a conocer?

Los objetos fueron recuperados tras varias investigaciones realizadas por nueve oficinas de HSI, en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Estado (DOS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Entre las piezas históricas recuperadas ICE ennumera las siguientes en su comunicado oficial:

Dos esculturas de Bodhisattvas.

Un esqueleto completo de un Psittacosaurus, un pequeño dinosaurio con pico que vivió hace entre 105 y 120 millones de años.

Estatuas de terracota de jinetes.

Otros huesos y huevos fosilizados de dinosaurios.

En 2009, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo para proteger el patrimonio cultural chino, y desde entonce se ha renovado cada cinco años. La última fue en 2024 y se establecen fuertes restricciones para el ingreso de patrimonio chino a territorio estadounidense. ICE

La lucha contra el robo de piezas históricas de alto valor cultural para la potencia asiática

En su comunicado, ICE aclara que estas investigaciones tienen dos objetivos:

Detener el comercio ilegal de antigüedades, que a menudo se utilizan para financiar actividades delictivas.

Preservar la historia y la cultura asociadas a estos objetos al devolverlos a su país de origen.

“Nuestra agencia reconoce el extraordinario poder que tienen tanto los objetos como los fósiles para contar la historia de nuestros antepasados ​​y del planeta mismo” dijo el subdirector de Operaciones Internacinales de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, Ricardo Mayoral.

Añadió que este tipo de delitos no solo “priva” a las distintas sociedades de su patrimonio, sino que también “canaliza” dinero hacia organizaciones criminales de alcance transnacional, dando lugar a otros delitos como el lavado de dinero y hasta actividades terroristas.

“Nuestra agencia reconoce el extraordinario poder que tienen tanto los objetos como los fósiles para contar la historia de nuestros antepasados ​​y del planeta mismo” dijo el subdirector de Operaciones Internacinales de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, Ricardo Mayoral. ICE

¿Qué establece el acuerdo bilateral entre estas dos naciones?

En 2024, China y Estados Unidos firmaron la prórroga del acuerdo intergubernamental para combatir el robo y el comercio internacional de “reliquias culturales”.

El primer memorando de entendimiento fue firmado el 14 de enero de 2009. El acuerdo establece restricciones para la importación a Estados Unidos de determinadas categorías de materiales arqueológicos y bienes culturales procedentes de China.

De acuerdo al Consejo de Estado de la República Popular China, entre el 2009 y el 2023, antes de la última renovación, se habían repatriado 504 reliquias culturales chinas en 15 ocasiones.