Las prestaciones de la Administración de Seguro Social (SSA) de Estados Unidos pueden ser alcanzadas por medidas del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Las prestaciones de la Administración de Seguro Social (SSA) de Estados Unidos pueden ser alcanzadas por medidas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) si se da el caso de que el titular tiene deudas tributarias impagas u otras situaciones.

Aunque no se trate de una acción automática, es una medida que se puede ordenar después de que se inició el protocolo correspondiente. Se advierte que incluso las jubilaciones del Seguro Social puede recibir deducciones mensuales.

El Gobierno embarga los beneficios del Seguro Social de quienes postergaron obligaciones fiscales: ¿Cómo es el protocolo que debe seguir IRS?

A través del Programa Federal de Gravamen de Pagos (FPLP), IRS puede descontar el 15% de los beneficios que estén sujetos al Título II del Seguro Social.

No obstante, antes de poder aplicar esta medida, el organismo fiscal debe enviar el Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia. Cuando se recibe, el contribuyente debe acordar un plan de pagos para poder solucionar la situación.

Las prestaciones de la Administración de Seguro Social (SSA) de Estados Unidos pueden ser alcanzadas por medidas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) si se da el caso de que el titular tiene deudas tributarias impagas u otras situaciones. Chat GPT

¿Qué deben hacer los afectados para que se les libere el embargo de sus beneficios?

Según lo que establece el Código de Impuestos Internos (IRC), se deberá levantar el embargo cuando se de alguna de estas situaciones:

Se paga el total de la deuda .

Se termina el periodo de cobro antes de que el embargo se emita.

Se libera el embargo porque esto ayuda al contribuyente a saldar su deuda.

Se firma un Plan de Pago a Plazos.

El embargo crea una dificultad económica y debe liberarse para saldar sus gastos básicos.

El embargo se habría emitido incorrectamente.



