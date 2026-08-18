El centro de Estados Unidos se prepara para una jornada de tormentas fuertes. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA pronostica para este martes 18 tormentas severas capaces de descargar granizo grande y ráfagas de viento dañinas.

Se aproxima el diluvio del año para este martes 18

Para la tarde y la noche del martes, el SPC anticipa el desarrollo de tormentas severas capaces de producir granizo grande y ráfagas de viento dañinas. Se trata de tormentas que pueden organizarse en grupos o líneas y volverse intensas en cuestión de horas.

Un factor clave que los meteorólogos siguen de cerca es la actividad de tormentas de la mañana: la presencia o ausencia de esas primeras celdas tendrá un impacto importante en cómo evolucionan las tormentas más fuertes por la tarde, ya que definen cuánta energía queda disponible en la atmósfera.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA pronostica para este martes 18 tormentas severas. Fuente: El Cronista. ChatGPT + Canva

Cuáles serán las zonas más afectadas

El área de riesgo se concentra en el centro del país, con foco en:

Las Grandes Llanuras centrales: partes de Nebraska y Kansas, donde se espera el desarrollo de las tormentas más fuertes.

El Valle del Bajo Missouri y Medio Mississippi: incluyendo sectores de Missouri e Iowa, hacia donde se desplazarían las tormentas.

De forma más aislada, algunas celdas podrían formarse desde el este de Nebraska por la mañana, con un riesgo marginal de granizo y viento que luego podría intensificarse.

Tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento

Para dimensionar el nivel de peligro, conviene conocer el criterio oficial. La NOAA y el SPC consideran que una tormenta es severa cuando produce al menos uno de estos fenómenos:

Granizo de 2,5 centímetros (1 pulgada) de diámetro o más

Ráfagas de viento de 93 km/h (58 mph) o más

Un tornado

En la jornada del martes, las amenazas principales previstas son el granizo grande y las ráfagas de viento, que pueden alcanzar o superar ese umbral en las tormentas más intensas.