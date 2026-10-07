La producción combina suspenso, misterio y terror en un pequelo pueblo costero de Canadá.

Netflix renueva su catálogo con una nueva miniserie de suspenso que combina misterio, tensión y una amenaza que pone en alerta a los habitantes de un pequeño pueblo costero, quienes intentan descubrir qué esta ocurriendo a lo largo de cada capítulo.

La historia transcurre en una comunidad marcada por una seguidilla de acontecimientos perturbadores que comienzan a alterar la vida cotidiana de sus residentes canadienses. Mientras el misterio crece, Calvin intenta descifrar qué esta ocurriendo y cómo terminar con el peligro constante que viven los habitantes.

La nueva apuesta de Netflix cuenta con 6 episodios y llegará a la plataforma esta primer semana de octubre con un elenco encabezado por grandes actores de Hollywood.

¿De qué trata la nueva miniserie de suspenso de Netflix?

Bajo la superficie (Below) transcurre en un pequeño pueblo costero con problemas económicos y sociales de Newfoundland, Canadá, donde una serie de sucesos empieza a alterar la tranquilidad de la comunidad. En el centro de la historia está Calvin Penney, el personaje principal de esta historia y un pescador deberá enfrentarse a una amenaza que trae el mar mientras trata de proteger a su familia y a quienes viven en el lugar.

La situación se vuelve aún más inquietante y desesperada cuando aparece una misteriosa criatura marina que pone en riesgo la vida de un pueblo entero. A partir de allí, Calvin se une a una investigadora marina para intentar comprender qué está ocurriendo y encontrar la forma de hacer frente a la constante amenaza.

Una comunidad pesquera comienza a vivir una serie de acontecimientos inquietantes. Captura de pantalla del tráiler oficial en Netflix

¿Cuándo se estrena la miniserie de 6 episodios en Netflix?

Netflix estrenará Bajo la superficie el jueves 8 de octubre de 2026, con una producción de 6 capítulos que estarán disponibles en la plataforma desde su lanzamiento.

De esta forma, quienes quieran comenzar a verla no tendrán que esperar una semana entre episodio y episodio, por lo que la miniserie también se presenta como una opción para aquellos consumidores que prefieren verla completa en pocos días.

La llegada forma parte de las novedades que Netflix incorpora a su catálogo durante el de me Halloween, con una apuesta por la tensión y mucho suspenso a lo largo de los capítulos.

¿Quiénes actúan en la nueva serie de Netflix en octubre?

El elenco de Bajo la superficie está encabezado por Josh Hartnett, quien interpreta a Calvin Penney, un pescador que queda en el centro de los acontecimientos que afectan al pueblo canadiense.

Junto a Hartnett participa Mackenzie Davis, en el papel de Fonda Howander, una investigadora marina que se involucra en la situación. Sin embargo, el reparto también incluye a Charlie Heaton, conocido por Stranger Thinds, quien interpreta a Wade Penney, el hijo del protagonista.

Completan el elenco principal Ruby Stokes, Rohan Campbell, Willow Kean y Natasha Henstridge, entre otros actores.