Netflix agregó una película de terror a su catálogo de Estados Unidos llamada Crimson Peak, un film dirigido por Guillermo del Toro que combina misterio, fenómenos sobrenaturales y secretos familiares, una opción perfecta para quienes buscan una historia ambientada en una mansión antigua, con una atmósfera inquietante.

La producción cuenta con un elenco de lujo: hay actores reconocidos mundialmente como Mia Wasikowska, Tom Hiddleston y Jessica Chastain, quienes interpretan diversos personajes que a lo largo de la película se entrelazan con una serie de sucesos extraños que convierten la residencia de una joven escritora en un lugar lleno de amenazas.

Con una duración de menos de dos horas, Crimson Peak propone una combinación de romance oscuro, fantasía y terror. Su llegada al catálogo estadounidense durante octubre también coincide con la temporada de Halloween, cuando las historias sobrenaturales cobran protagonismo entre las opciones para ver en casa.

¿De qué trata Crimson Peak, la película de terror que llegó a Netflix?

La historia sigue a Edith Cushing, una joven escritora que se enamora de Thomas Sharpe, un aristócrata británico con un pasado misterioso, quien luego de casarse, ella se muda con él a una mansión familiar, donde también vive Lucille, la hermana de su esposo. Es allí donde las apariciones sobrenaturales se alimentan de sus sospechas sobre el lugar y las personas que lo habitan.

La película construye el suspenso mediante su ambientación, los conflictos entre los personajes y una sensación constante de amenaza en una mansión donde sus pasillos, habitaciones deterioradas y rincones oscuros esconden secretos que Edith comienza a descubrir a medida que avanza la historia.

Estrenada oficialmente en 2015, la película ingresó al catálogo de Netflix el 1 de octubre de 2026. Captura de pantalla del canal oficial de Youtube de Universal

¿Quiénes protagonizan la película de terror de Guillermo del Toro?

El reparto reúne un elenco de lujo, es decir, actores reconocidos de Hollywood que interpretan personajes clave en el misterio que rodea a la mansión, ellos son:

Mia Wasikowska : interpreta a Edith Cushing, la escritora que se muda a la propiedad y empieza a investigar sus secretos.

Tom Hiddleston : da vida a Thomas Sharpe, el aristócrata que se casa con Edith y la lleva a vivir a la residencia familiar.

Jessica Chastain : interpreta a Lucille Sharpe, la hermana de Thomas, cuya presencia forma parte del misterio de la historia.

Charlie Hunnam: encarna a Alan McMichael, un médico vinculado a Edith desde antes de su matrimonio.

La dirección está a cargo de Guillermo del Toro, cineasta mexicano conocido por sus historias con elementos fantástico y criaturas sobrenaturales.

¿Cuánto dura Crimson Peak y qué tipo de terror ofrece?

Netflix agregó la película de terror el 1 de octubre de 2026, la cual tiene una duración de menos de 2 horas, es decir, 1 horas y 59 minutos. Su propuesta combina terror gótico, romance, misterio y fantasía, con una historia que se desarrolla en una mansión marcada por el deterioro y los fenómenos inexplicables.