Por qué el número 5 del control remoto tiene un relieve y por qué es tan importante este detalle

El control remoto es un dispositivo indispensable cuando nos sentamos frente a la TV para disfrutar de un buen momento de distracción en casa. Sin embargo, aunque usamos este aparato todos los días, pocos se detienen a pensar en sus pequeños secretos de diseño.

Si alguna vez observaste con atención el teclado numérico, habrás notado que el botón del número 5 cuenta con un relieve especial en forma de punto o raya. Este curioso detalle, presente en casi todos los modelos, cumple una función vital que va mucho más allá de la estética del accesorio tecnológico.

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¿Cuál es la función principal del relieve en el número 5 del control remoto?

De acuerdo con manuales de soporte y guías de marcas fabricantes como Sony, el relieve del número 5 funciona como una guía táctil indispensable. Su objetivo principal es permitir que el usuario identifique la posición exacta en el control sin necesidad de desviar la mirada de la pantalla del televisor.

De esta manera, se puede maniobrar y cambiar de canal de forma completamente intuitiva y sin interrupciones.

¿Cómo ayuda el número 5 a ubicar los demás botones al tacto?

La elección del número 5 no es una casualidad, ya que se encuentra exactamente en el centro geográfico del bloque numérico. De esta manera, esta protuberancia actúa como un ancla o centro de coordenadas táctil. Al palpar el cinco, el usuario deduce geométricamente el resto de las teclas:

El número 2 se encuentra justo arriba.

Los números 4 y 6 están situados a los costados.

El número 8 se ubica en la parte inferior.

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¿Qué importancia tiene este diseño para la accesibilidad visual?

Más allá de la comodidad cotidiana, los estándares de diseño universal —documentados por firmas tecnológicas como Sony— señalan que estos puntos táctiles (Tactile Dots) están pensados para la inclusión.

Para las personas con discapacidad visual o baja visión, este relieve funciona de manera similar al sistema Braille, otorgándoles total autonomía e independencia para interactuar con los dispositivos del hogar de forma segura y accesible.

¿Existen otros relieves importantes en los controles y dispositivos?

Al igual que ocurre con las marcas táctiles en las teclas F y J de los teclados de computadora, los controles remotos modernos suelen incorporar relieves en otras funciones clave: