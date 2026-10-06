La esposa de Justin Bieber habló sobre su experiencia como madre y aseguró que tener un hijo fue también una de las mayores enseñanzas para su relación de pareja.

La empresaria y modelo Hailey Bieber habló sobre su matrimonio con Justin Bieber y contó cómo cambió su relación después del nacimiento de su primer hijo, Jack Blues Bieber, en una entrevista en la que también reflexionó sobre la maternidad, su manera de ver la vida, y los cambios en su cuerpo.

En un reportaje con Vogue publicado en 2025, Hailey recordó el proceso que atravesó durante el embarazo, el parto y el post parto donde relató que la maternidad implicó una transformación profunda, tanto física como emocional, y la llevó a descubrir una nueva versión de sí misma.

En medio de las especulaciones que durante meses circularon sobre la pareja, Hailey explicó que la llegada de Jack cambió la dinámica de su matrimonio y la manera en que comenzó a ver a Justin. Según contó, convertirse en padres le permitió descubrir una nueva faceta de su esposo y observar su relación desde una perspectiva diferente.

Hailey Bieber reveló cómo cambió su relación con Justin después de ser mamá

Para la empresaria, la maternidad se convirtió en una experiencia que también transformó su matrimonio. Al hablar con Vogue, explicó que tener un hijo modificó la manera en que observa a Justin y que verlo convertirse en padre le permitió descubrir una nueva faceta de su esposo.

“Ha sido mi mayor maestra hasta ahora”, dijo Hailey sobre la maternidad, antes de definir el impacto que tuvo específicamente en su relación: “Ves a tu pareja de una manera completamente diferente” y añadió que Justin tiene una capacidad natural para desempeñar ese rol ya que “es un padre increíble”.

La propia Hailey sostuvo que el cambio empezó incluso antes del nacimiento de su primer hijo porque durante el embarazo entendió que su vida ya no sería la misma: “No vas a ser solo tú y tu pareja”, recordó sobre una de las grandes advertencias que recibió durante el proceso.

El nacimiento de Jack Blues Bieber llevó a Hailey a descubrir una nueva versión de sí misma y a mirar de otra manera su relación con Justin, según contó en una entrevista con Vogue. Instagram Justin Bieber

La maternidad también cambió a Hailey Bieber: su cuerpo y una nueva versión con ella misma

El embarazo y el posparto también modificaron la relación de Hailey con su propio cuerpo, la empresaria contó que durante esa etapa atravesó momentos de mucha dificultad y que llegó a experimentar dismorfia corporal posparto y una autocrítica que, según explicó, nunca había sentido antes.

“Todos los días tengo que hablar conmigo misma, como: ‘Hailey, tuviste un bebé. Creaste un ser humano. Diste a luz a un ser humano. Está bien. Sé comprensiva contigo misma. Date tiempo’”, relató. También explicó que su cuerpo no volvió a ser exactamente el mismo después del embarazo, sus caderas eran más anchas y sus pechos habían cambiado: “No es el mismo cuerpo que era antes”, afirmó.

La modelo llegó a una conclusión que también trasladó a su identidad, no se trataba de recuperar quién era antes, sino de aceptar quién se había convertido después de ser madre: “Ya no eres la misma persona que eras antes. Cambias de pies a cabeza”, aseguró. Al mismo tiempo, dijo sentirse orgullosa de esta nueva versión de sí misma: “Me gusta mucho más quien soy que nunca” ya que para Hailey, tener a Jack como prioridad también modificó sus preocupaciones y le dio una mayor sensación de seguridad y confianza.

Hailey Bieber habló del éxito de Rhode y de cómo cambió su lugar dentro de la pareja

Mientras su vida familiar atravesaba una transformación, Rhode también se convirtió en una parte central de la trayectoria de Hailey. La marca de belleza y cuidado de la piel que fundó en 2022 creció hasta convertirla en una empresaria reconocida por derecho propio, más allá de su matrimonio con una de las estrellas pop más famosas del mundo.

Hailey reconoció que el crecimiento de la compañía superó sus expectativas: “Jamás pensé que llegaría a esto”, afirmó sobre Rhode y agregó: “En mis sueños más descabellados, ha superado con creces todas mis expectativas”. La expansión de la marca también modificó la dinámica pública de la pareja, después de que Justin pusiera en pausa sus presentaciones y giras en 2022, Rhode pasó a ocupar un lugar cada vez más importante en la exposición pública de ambos.

La presidenta de Rhode, Lauren Ratner, atribuyó buena parte del éxito a la propia Hailey y destacó su vínculo con las consumidoras: “La razón principal del éxito de Rhode es Hailey”, aseguró. De esta manera, mientras Hailey atraviesa su nueva etapa como madre junto a Justin, también continúa consolidándose como una figura empresarial independiente de su matrimonio.