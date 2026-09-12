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Esperar varias semanas a cambiar las sábanas porque a simple vista parecen limpias es un error frecuente. Sin embargo, los especialistas indican que lavarlas con mayor frecuencia es una práctica sumamente importante para la higiene, la salud de la piel y la calidad del descanso.
De acuerdo con lo señalado por el dermatólogo Sean McGregor, de la Cleveland Clinic, las sábanas deberían lavarse al menos una vez por semana para prevenir la acumulación de macroorganismos, células muertas y otros residuos.
Cada cuánto hay que cambiar las sábanas de la cama, según los expertos en salud
El consejo experto en general es
- Lavar o cambiar las sábanas una vez por semana
- Lavar almohadas, mantas y edredones cada pocos meses
- Incrementar la frecuencia durante los meses más calurosos o si hay mascotas en la cama
Si bien existen quienes optan por extender estos plazos, hacerlo con regularidad ayuda a mantener un entorno más limpio para dormir.
Por qué las sábanas deben cambiarse con esta frecuencia
La ropa de cama acumula residuos cada día, como
- Ácaros del polvo
- Células muertas de la piel
- Sudor
- Aceites corporales
- Tierra y suciedad
- Bacterias
- Alérgenos del exterior
Cleveland Clinic explica que una persona puede desprender alrededor de un gramo y medio de células de piel cada día. Gran parte de este material termina sobre las sábanas y se convierte en alimento para los ácaros de polvo y otros microorganismos.
Otros hábitos importantes para mantener la cama limpia
Además de cambiar las sábanas con regularidad, los especialistas aconsejan
- Lavar las sábanas con agua caliente
- Limpiar el colchón cada seis meses aproximadamente
- Lavar almohadas y mantas de manera regular
- Dejar la cama sin hacer durante un tiempo al levantarse para que la humedad acumulada durante la noche pueda evaporarse
Incorporar estos hábitos en el día a día puede ayudar a reducir las condiciones que favorecen la proliferación de ácaros de polvo y bacterias.