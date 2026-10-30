Se trata de un truco casero que permite solucionar uno de los problemas más comunes de todos.

La presencia de moscas de la fruta en la cocina es un problema frecuente en diversos hogares, especialmente a finales del verano y durante el otoño.

De acuerdo con la extensión de la Universidad de Maryland, existe un truco casero que puede implementarse para mantener esta plaga bajo control.

Para ponerlo en práctica, tan sólo será necesario utilizar un frasco de vidrio, vinagre de manzana y detergente para platos.

Por qué dicen que hay que colocar un frasco de vidrio con vinagre y detergente en la cocina

Este truco se recomienda para mantener controladas las mosquitas de la fruta, un tipo de insecto de color marrón o negro que suele medir aproximadamente 3 milímetros de largo y, como indica su nombre, se ven atraídas por frutas y verduras que están demasiado maduras y también por los alimentos en fermentación.

Las moscas de la fruta se ven atraídas por frutas y verduras en descomposición. Shutterstock

Otros alimentos que pueden atraer este tipo de moscas diminutas son el vino, la cerveza, el jugo de frutas y el vinagre.

Justamente por este motivo, el consejo de la institución es fabricar una trampa casera cubriendo la parte superior de un frasco de vidrio con vinagre y una gota de detergente para platos. El film debe sujetarse con una goma elástica alrededor del borde, para luego hacer un agujero pequeño en el plástico. Esto permitirá que las moscas ingresen a la trampa casera, pero no puedan salir.

El vinagre las atrae mientras que el detergente para platos hace que cuando las moscas se posen sobre la superficie, les resulte más difícil salir.

Otros consejos para mantener controladas las mosquitas de la fruta

Además de el frasco con vinagre y detergente, la institución recomienda: