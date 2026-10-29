La renta es regulada de forma diferente en cada estado. La legislación de Texas permite que los propietarios se nieguen a renovar un contrato de alquiler, pero existe determinadas excepciones y plazos que se deben respetar.

En Texas, los propietarios pueden decidir no renovar un contrato de alquiler cuando llega su vencimiento, incluso si el inquilino paga puntualmente y cumple con todas sus obligaciones.

No obstante, el Código de Propiedad de Texas establece determinadas condiciones para finalizar la relación de alquiler. Los plazos de notificación y las restricciones legales dependen del tipo de contrato y de las circunstancias de cada caso.

¿Qué establece el Código de Propiedad de Texas sobre la renovación de los contratos de alquiler?

El Código de Propiedad de Texas permite que tanto los propietarios como los inquilinos pongan fin a determinadas relaciones de alquiler, respetando las condiciones del contrato y los procedimientos establecidos por la ley.

Un propietario puede negarse a renovar el contrato cuando finaliza su vigencia, incluso si el inquilino paga puntualmente y cumple con sus obligaciones, sin necesidad de justificar su decisión.

No obstante, esto no significa que puede rescindir anticipadamente de un contrato vigente sin una causa legal o contractual que lo permita.

En Texas, los propietarios pueden decidir no renovar un contrato de alquiler cuando llega su vencimiento, incluso si el inquilino paga puntualmente y cumple con todas sus obligaciones. Magnific

¿Con cuánto tiempo de anticipación debe avisar el propietario que no desea renovar el contrato?

Según la sección 91.001 del Código de Propiedad de Texas, el plazo de notificación depende de la modalidad del alquiler y de los acuerdos establecidos entre las partes.

Contratos mensuales: generalmente, el propietario debe avisar con al menos un mes de anticipación.

Contratos con períodos de pago inferiores a un mes: el plazo se calcula según la duración del período de pago.

Contratos de duración determinada: el plazo depende de las cláusulas acordadas, ya que la ley estatal no establece un período universal de notificación.

Acuerdos especiales: el propietario y el inquilino pueden establecer un plazo diferente mediante un acuerdo firmado por ambos.

¿En qué casos un propietario no puede negarse a renovar el contrato?

Aunque la legislación de Texas permite que los propietarios decidan no renovar un contrato, existen circunstancias en las que esta decisión puede ser ilegal.

De acuerdo con las disposiciones del Código de la Propiedad, las restricciones incluyen:

Cuando la negativa responde al ejercicio de derechos protegidos, como solicitar reparaciones. La sección 92.331 establece protecciones contra determinadas represalias durante los seis meses posteriores a esas acciones.

Cuando la decisión se fundamenta en características protegidas por las leyes de vivienda justa, como raza, religión, origen nacional, sexo, discapacidad o situación familiar.

En las propiedades sujetas al programa Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) , el propietario sí debe contar con una causa justificada para terminar el alquiler.

Según la sección 91.001 del Código de Propiedad de Texas, el plazo de notificación depende de la modalidad del alquiler y de los acuerdos establecidos entre las partes. Magnific

¿Qué sucede si el inquilino no abandona la vivienda cuando termina el contrato?

Si el contrato finalizó legalmente y el inquilino permanece en la propiedad sin autorización, el propietario puede iniciar un procedimiento judicial de desalojo.

Según la Biblioteca Jurídica del Estado de Texas, el procedimiento generalmente contempla las siguientes etapas:

Notificación de desalojo: el propietario debe entregar un aviso para abandonar la vivienda, generalmente con al menos tres días de anticipación, salvo que el contrato establezca otro plazo.

Demanda judicial: si el inquilino no abandona la propiedad, el propietario puede presentar una demanda de desalojo.

Resolución judicial: un tribunal determina si corresponde ordenar la restitución de la vivienda.

Ejecución del desalojo: si existe una orden judicial válida, un sheriff o constable puede intervenir para recuperar la posesión de la propiedad.

El propietario no puede desalojar por su cuenta al inquilino, ni retirar libremente sus pertenencias, sin cumplir los procedimientos legales.