El calor permite liberar los compuestos aromáticos del pomelo, el romero y el laurel, que se dispersan con el vapor.

Perfumar la casa sin gastar dinero en aromatizantes comerciales es posible con ingredientes que suelen estar en la cocina. Una alternativa casera consiste en hervir la cáscara de un pomelo, dos ramitas de romero y cuatro hojas de laurel en una olla con abundante agua.

Esta combinación permite aprovechar los compuestos aromáticos de cada ingrediente, que se liberan con el calor y se dispersan por los ambientes junto con el vapor. El resultado es una fragancia que mezcla notas cítricas, herbales y especiadas, ideal para quienes buscan darle un aroma fresco al hogar.

La preparación es sencilla y no requiere productos especiales, solo respetar las cantidades, dejar que los ingredientes desprendan su perfume a fuego bajo y controlar que la olla siempre tenga suficiente agua.

Para qué sirve hervir cáscara de pomelo con romero y laurel

Hervir cáscara de pomelo con romero y hojas de laurel en un truco casero que se utiliza para perfumar los ambientes sin recurrir a aerosoles o aromatizantes comerciales. Al calentar estos ingredientes en agua, sus compuestos aromáticos se liberan y se dispersan junto con el vapor, lo que permite que la fragancia llegue a distintos espacios de la casa.

El resultado es una combinación de notas cítricas y herbales que puede aportar una sensación de frescura, especialmente en la cocina y en otros ambientes cerrados.

Esta preparación casera combina tres ingredientes aromáticos que, al hervirse en agua, desprenden sus fragancias naturales. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Qué aporta cada ingrediente a esta preparación aromática

La combinación reúne tres ingredientes con perfiles aromáticos diferentes ya que la cáscara de pomelo contiene aceites esenciales ricos en limoneno, un compuesto volátil característico de los cítricos que aporta una fragancia fresca e intensa. Un estudio publicado en International Journal of Food Science & Technology identificó esta sustancia como principal componente del aceite esencial extraído de la cáscara de pomelo.

El romero, por su parte, contiene compuestos volátiles como el 1,8-cineol y el alfa-pineno, identificados en estudios sobre su aceite esencial y sus infusiones. Las hojas de laurel también contienen 1,8-cineol, además de otros componentes como linalool y eugenol.

Al calentarse en agua, los compuestos volátiles de las hierbas se liberan y se mezclan con los del pomelo, lo que produce una fragancia diferente a la de cada ingrediente por separado. La intensidad del perfume dependerá de la cantidad de ingredientes, el tiempo de calentamiento y el tamaño del ambiente.

Cómo preparar el aromatizante casero paso a paso

La preparación es sencilla y requiere poco elementos. Para hacerla en casa, se necesitan:

La cáscara de un pomelo, previamente lavada.

Dos ramitas de romero fresco.

Cuatro hojas de laurel.

Abundante agua.

El procedimiento consiste en colocar agua en una olla y agregar la cáscara de pomelo, el romero y las hojas de laurel. Después, hay que llevar la preparación a ebullición y, cuando comience a hervir, bajar el fuego al mínimo para que los ingredientes desprendan sus aromas de manera gradual.

La mezcla puede mantenerse a fuego bajo durante un tiempo para perfumar los ambientes, siempre con la precaución de controlar el nivel del agua y agregar más si se evapora. Es importante no dejar la olla desatendida ni permitir que se quede sin líquido, ya que debe permanecer bajo supervisión mientras está sobre la hornalla.