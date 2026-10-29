La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos puede descontar automáticamente parte de los pagos mensuales de los beneficiarios que recibieron más dinero del que les correspondía. Esta situación se conoce como sobrepago y genera una obligación de devolución que puede afectar los ingresos futuros.

Según informa la SSA en su sitio oficial, para determinados sobrepagos notificados desde el 25 de abril de 2025, la agencia puede retener el 50% de los beneficios mensuales si la deuda no se resuelve. En el caso del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el descuento establecido es del 10%.

¿A quiénes pueden descontarles el 50% de sus beneficios?

La medida alcanza a beneficiarios que recibieron pagos superiores a los autorizados y tienen una deuda pendiente con la SSA.

Los sobrepagos pueden producirse por información incorrecta o incompleta, así como por cambios en los ingresos, la situación laboral, el domicilio o el estado civil que afectan el monto de los beneficios.

La agencia envía una carta en la que explica el motivo del sobrepago y solicita su devolución. Si la situación no se resuelve, espera al menos 30 días desde el envío de la notificación antes de comenzar a recuperar el dinero mediante descuentos mensuales.

Los beneficiarios del Seguro Social pueden solicitar una revisión de la deuda o una reducción de los descuentos mensuales. Shutterstock

¿Cómo evitar la retención del Seguro Social si recibiste una carta?

Los beneficiarios tienen distintas alternativas para responder a la notificación:

Solicitar una apelación: si consideran que no existió un sobrepago o que el monto reclamado es incorrecto.

Pedir una exención de devolución: si consideran que el error no fue su responsabilidad y cumplen las condiciones para que la SSA perdone la deuda.

Devolver el dinero: mediante los mecanismos de pago habilitados por la agencia.

Solicitar descuentos mensuales menores: si reconocen la deuda, pero no pueden afrontar la retención propuesta.

La SSA establece que, si se presenta una apelación o una solicitud de exención dentro de los 30 días posteriores a la notificación, no comenzará a recuperar el dinero hasta tomar una decisión. Este plazo no debe confundirse con el límite general de 60 días para apelar, mientras que la exención puede solicitarse en cualquier momento.

Para solicitar una exención, los beneficiarios pueden utilizar el Formulario SSA-632-BK. Quienes necesiten reducir el importe de los descuentos pueden solicitar un cambio mediante el Formulario SSA-634.