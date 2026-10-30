Algunos beneficiarios recibirán sus depósitos antes de las fechas habituales.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos confirmó las fechas de pago de noviembre y diciembre de 2026 para los jubilados, las personas con discapacidad y quienes reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

El cronograma contempla depósitos anticipados este 30 de octubre y el 31 de diciembre, además de las fechas habituales que se asignan según el día de nacimiento de cada beneficiario.

Cuándo paga el Seguro Social en noviembre de 2026

El calendario de pagos de noviembre comenzará de forma anticipada este viernes 30 de octubre, cuando se entregará el beneficio del SSI correspondiente al mes siguiente. Esto sucede ya que el 1 de noviembre cae domingo y, como está previsto, se adelanta al último día hábil de octubre.

Posteriormente, la SSA realizará los depósitos regulares del Seguro Social durante noviembre, según las condiciones de cada beneficiario:

Martes 3 de noviembre : beneficiarios que reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997 y quienes cobran simultáneamente Seguro Social y SSI.

Martes 10 de noviembre (el miércoles 11 de noviembre es feriado por el Día de los Veteranos): beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 18 de noviembre : beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 25 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

La Seguridad de Ingreso Suplementario es un programa federal dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen determinadas condiciones de edad o discapacidad. SSA

Cuáles son las fechas de pago del Seguro Social en diciembre de 2026

Durante diciembre, la Administración del Seguro Social mantendrá el esquema de distribución mensual, aunque el calendario presenta una particularidad importante para quienes reciben el SSI.

El organismo programó los siguientes pagos:

Martes 1 de diciembre : beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario.

Jueves 3 de diciembre : personas que reciben beneficios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 y quienes cobran ambos programas.

Miércoles 9 de diciembre : beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 16 de diciembre : beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 23 de diciembre : beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

Jueves 31 de diciembre: pago anticipado del SSI correspondiente a enero de 2027, sujeto al calendario aplicable a ese año. Como el 1 de enero de 2027 será feriado federal por Año Nuevo, el pago mensual del SSI se adelanta al último día hábil de diciembre.

Cabe destacar que los pagos adelantados de noviembre en octubre y los de enero en diciembre no son movimientos que representan un bono extraordinario, sino una modificación de las fechas de pago por la coincidencia con días no laborales.