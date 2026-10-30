Un nuevo acuerdo comercial permitirá acercar productos tradicionales de El Salvador a Estados Unidos.

Para miles de inmigrantes en Estados Unidos, uno de los tantos desafíos es encontrar productos tradicionales de su país , algo que representa una forma de conectarse con sus raíces y mantener vivas sus costumbres.

Por esto, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) de El Salvador anunció un nuevo acuerdo comercial que permitirá acercar productos locales al mercado estadounidense . La iniciativa contempla la apertura de una tienda en Texas.

¿En qué ciudad abrirán una nueva tienda de productos salvadoreños en Estados Unidos?

El 28 de octubre de 2026, la CONAMYPE de El Salvador firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Millennium 3000 Enterprise Inc. para impulsar la comercialización de productos salvadoreños en Dallas.

La iniciativa contempla la apertura de una nueva tienda que permitirá exhibir y comercializar productos de pequeñas empresas salvadoreñas, con el objetivo de acercarlos a los consumidores estadounidenses y a los salvadoreños que residen en el país.

El 28 de octubre de 2026, la CONAMYPE de El Salvador firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Millennium 3000 Enterprise Inc. para impulsar la comercialización de productos salvadoreños en Dallas. ChatGPT | El Cronista USA

¿Qué productos salvadoreños podrán encontrarse en la nueva tienda de Dallas?

Según CONAMYPE, entre los principales productos que se podrían incluir se encuentran:

Artesanías.

Carteras.

Ropa.

Café.

Calzado.

Chocolate.

Estos productos también se comercializan actualmente a través de su red internacional.

La apertura de la tienda en Dallas busca ampliar las oportunidades de los pequeños productores salvadoreños en el mercado estadounidense.

De acuerdo con CONAMYPE, uno de los principales objetivos es establecer conexiones con compradores, distribuidores y consumidores, especialmente aquellos que pertenecen a la comunidad salvadoreña.

La empresa estadounidense también tendrá la posibilidad de conocer las propuestas de los emprendedores, evaluar su capacidad de producción e identificar oportunidades de comercialización.

¿En qué otros países se comercializan productos salvadoreños?

La nueva tienda en Dallas forma parte del Programa de Casas Comercializadoras de CONAMYPE, una estrategia impulsada desde 2019 para facilitar las exportaciones de micro y pequeñas empresas salvadoreñas.

Actualmente, entre los países donde se desarrollaron acuerdos de comercialización se encuentran Estados Unidos, Canadá, Honduras, Colombia, Francia, Reino Unido, Suecia, Alemania, España, República Checa, Italia, Israel y China.

De esta manera, la iniciativa no solo busca abrir nuevas oportunidades para los emprendedores salvadoreños, sino también acercar un pedacito de su tierra a quienes viven lejos de casa y desean mantener el vínculo con sus raíces.