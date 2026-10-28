Esta señal advierte a los conductores sobre la proximidad de un cruce ferroviario.

Las señales de tránsito cumplen una función fundamental para prevenir accidentes en las carreteras de Estados Unidos. Entre ellas, existe una señal circular de color amarillo, con una X negra y dos letras R, que advierte a los conductores sobre un peligro que requiere especial atención.

Según explica el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), esta señal indica que se aproxima un cruce ferroviario. Al encontrarlo, los automovilistas deben reducir la velocidad, observar y escuchar atentamente para detectar la posible llegada de un tren.

¿Qué significa la señal amarilla con una X negra y dos letras R?

La señal circular amarilla con una X negra y una letra R a cada lado es una advertencia de proximidad a un cruce de vías ferroviarias.

Su función es alertar a los conductores para que adopten las precauciones necesarias antes de llegar a las vías, especialmente ante la posibilidad de que un tren esté por atravesar la carretera.

El DMV incluye esta señal entre las advertencias de tránsito que los automovilistas deben reconocer para circular de manera segura.

Es importante distinguir que la presencia de esta señal no obliga, por sí sola, a detener completamente el vehículo. Su significado es que el conductor debe estar preparado para frenar cuando las condiciones del cruce lo requieran.

Los conductores deben extremar las precauciones al aproximarse a las vías del tren. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

¿Cómo deben actuar los conductores cuando encuentran esta señal?

De acuerdo con las indicaciones del DMV de California, los automovilistas deben tomar cuatro precauciones fundamentales al aproximarse a un cruce ferroviario:

Observar las vías y prestar atención a la posible presencia de un tren.

Mantenerse atentos a los sonidos que puedan advertir sobre su aproximación.

Circular con mayor precaución al acercarse al cruce.

Frenar cuando sea necesario y dejar pasar a cualquier tren antes de continuar.

Estas indicaciones buscan que los conductores puedan reconocer el peligro con anticipación y actuar antes de ingresar al cruce ferroviario.

Además, el organismo señala que muchos cruces cuentan con carteles azules y blancos de información de emergencia, que indican cómo proceder si ocurre un incidente cerca de las vías o si un vehículo queda detenido sobre ellas.