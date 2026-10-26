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El bicarbonato de sodio, la sal no yodada y el agua pueden ayudar a mantener el horno limpio.

Limpiar el horno puede ser una de las tareas más engorrosas de las rutinas de higiene doméstico, especialmente después de realizar preparaciones con alto contenido en grasas, dado que los restos pueden adherirse y dificultar el aseo.

En ese sentido, si bien en el mercado existen diferentes alternativas comerciales para facilitar esta tarea, quienes no tengan desengrasante pueden optar por preparar una mezcla con bicarbonato de sodio, sal y agua para eliminar los restos de suciedad adherida.

Sin desengrasantes: cómo limpiar el horno con bicarbonato de sodio, sal y agua

De acuerdo con los consejos recopilados por el Servicio de Extensión Cooperativa de Carolina del Norte, para crear un limpiador casero de horno pueden mezclarse:

3/4 taza de bicarbonato de sodio

1/4 de taza de sal no yodada

1/4 de agua

El limpiador casero se prepara con bicarbonato de sodio, sal no yodada y agua.

Cómo desengrasar el horno usando este limpiador casero de bicarbonato de sodio, sal y agua:

El primer paso será crear una mezcla usando estos ingredientes

Luego esparcir dentro del horno en las zonas percutidas evitando las piezas metálicas y las aberturas

Dejar actuar la mezcla durante toda la noche

Retirar por la mañana usando una espátula de plástico

Frotar con lana de acero las zonas difíciles

La mezcla funciona porque el bicarbonato de sodio es una sustancia levemente alcalina que contribuye a desprender la grasa, la sal no yodada aporta las partículas necesarias para remover la suciedad y el agua integra los ingredientes, permitiendo esparcirlos con mayor facilidad.

Información importante al momento de limpiar el horno

Por su parte, la extensión de la Universidad de Illinois enfatiza en la importancia de verificar que el horno esté frío antes de iniciar una limpieza y que no haya ni ollas ni sartenes dentro.

En los hornos autolimpiantes no deben utilizarse limpiadores porque estos pueden dañar su superficie.

Además, como recomendación general se indica mantener una limpieza regular de los electrodomésticos de la cocina es para prevenir enfermedades que puedan transmitirse por los alimentos.

“Las bacterias dañinas que dejan los alimentos crudos pueden propagarse fácilmente, causando contaminación cruzada”, se indica, por lo que microondas, fregaderos, esponjas, utensilios y cualquier otro elemento u electrodoméstico utilizado para cocinar debe asearse de forma periódica.

Quienes quieran consultar recomendaciones de limpieza para estos elementos podrán hacerlo cliqueando aquí.