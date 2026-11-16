Cuando IRS notifica a un empleador sobre el embargo de sueldos de uno de sus trabajadores, se entrega este documento para calcular que porción otorgar mes a mes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especifica en su sitio web oficial cual es el trámite clave que deben completar las personas que reciben una notificación de embargo de sueldo.

Cuando la agencia tributaria toma esta medida, brinda instrucciones al empleador sobre cómo proseguir. Por su parte, este dará al contribuyente afectado un documento que debe completar en un plazo máximo de 3 días y es fundamental para que pueda realizarse un cálculo preciso del porcentaje del sueldo que está exento del embargo y del que debe ser entregado mes a mes a IRS.

Embargo de sueldos del IRS: para qué sirve el documento que hay que entregar en tres días

Cuando la agencia toma esta decisión y aplica un embargo de sueldos, existe una porción que puede quedar exenta de la medida y se calcula de manera individual en función de la situación fiscal de cada uno.

“ El IRS calcula la parte exenta basándose en la deducción estándar y la cantidad de exenciones personales permitidas al empleado ”, se explica.

Para esto, la agencia envía la Publicación 1494 al empleador junto con el embargo, donde detallan cómo debe calcularse esta porción de sueldo que no está afectada.

Luego el empleador entrega una Declaración de Exenciones y Estado Civil para propósitos de la declaración que debe devolverse obligatoriamente dentro de tres días.

“Si usted no le devuelve la declaración en tres días, la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, advierte la agencia.

Contestar dentro de 3 días es fundamental para que el cálculo de las exenciones se realice de forma precisa.

Cómo funcionan los embargos de IRS

Una vez se haya determinado la parte exenta y la porción que debe entregarse, el sueldo comprometido se enviará a IRS en cada fecha de pago.

Esta medida estará activa hasta que:

Se fije un plan alternativo para pagar los impuestos

Se pague todo lo que se debe

El embargo se libere

La parte exenta seguirá pagándose al trabajador de manera ordinaria.

Es importante considerar que, si se tienen otras fuentes de ingresos más allá del trabajo, IRS puede entenderlas como exenciones y confiscar el 100% del sueldo.

Qué pasa si termina el año, empieza uno nuevo y mi sueldo sigue embargado

La agencia explica que cuando el embargo sigue vigente de un año natural al otro, el trabajador tiene la posibilidad de volver a presentar sus datos tributarios actualizados.

Esto se debe a que su situación pudo haber cambiado y afectar así el cálculo de la cantidad de sueldo exento, por lo que en estas situaciones se brinda la opción de volver a calcularlo.