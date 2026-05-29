Una combinación simple y natural está ganando auge en los hogares debido a sus efectos que van más allá del mero aroma.

Un número creciente de hogares ha comenzado a implementar esta técnica para crear un ambiente acogedor, neutralizar olores y proporcionar una sensación de limpieza. Para ello, solo se requiere agua, una olla y estos tres ingredientes básicos, los cuales pueden ser ajustados según la intensidad deseada.

La práctica de hervir cáscara de limón con canela y albahaca se ha consolidado como una de las recomendaciones más efectivas para aromatizar el hogar de manera natural, económica y sin aerosoles químicos. Esta combinación actúa como un “simmer pot” o popurrí de estufa, liberando fragancias frescas y especiadas en cuestión de minutos.

Infusión de cáscara de limón, canela y albahaca: ¿qué beneficios aporta?

Esta combinación es utilizada principalmente para perfumar los ambientes de manera natural. El limón proporciona frescura cítrica , la canela añade un aroma cálido y la albahaca introduce una nota herbal que equilibra la mezcla.

Asimismo, muchas personas lo sugieren para neutralizar olores persistentes en la cocina, como frituras o especias fuertes. Aunque no sustituye la limpieza profunda, contribuye a refrescar el aire sin necesidad de recurrir a productos industriales.

Hervir cáscara de limón con canela y albahaca: para qué sirve y por qué lo sugieren ChatGPT imagen ilustrativa

Beneficios clave de realizar esta mezcla:

Aroma natural sin químicos artificiales

Sensación de hogar limpio y acogedor

Bajo costo y fácil preparación

Posibilidad de reutilizar cáscaras que normalmente se descartan

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Por qué lo recomiendan y cómo sacarle el máximo provecho

Para la preparación de esta opción, es preciso colocar en una olla con agua las cáscaras de uno o dos limones, una o dos ramas de canela y algunas hojas frescas de albahaca. Es fundamental llevar la mezcla a ebullición y luego reducir el fuego para mantener un hervor suave durante un periodo de 20 a 40 minutos, garantizando que no se evapore toda el agua.

Se sugiere esta alternativa debido a que constituye una opción sencilla en comparación con las velas aromáticas o difusores eléctricos. No requiere equipos especializados y permite ajustar la intensidad mediante la adición de más agua o ingredientes según las preferencias del usuario.

Buenas prácticas para un uso seguro y efectivo: