“Tibi” es el ambicioso proyecto ferroviario más trascendental de la región.

Un actor clave está a punto de transformar el tejido social de Costa Rica, aunque su denominación pudiera llevar a confusión.

“Tibi”, que en el idioma ngäbe se traduce como “ciempiés”, es el ambicioso proyecto ferroviario más trascendental de la región: el primer tren eléctrico metropolitano, que tendrá la capacidad de movilizar a cientos de miles de ciudadanos diariamente y promete revolucionar la manera de transportarse en el país.

Costa Rica asegura tren nacional con aval internacional y financiamiento sin precedentes

A este apoyo se suma la Unión Europea, el Fondo Verde del Clima y la estrategia Global Gateway, que en conjunto financiarán completamente la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas iniciales por un monto cercano a USD 800 millones.

La iniciativa avanza gracias a un acuerdo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Corea del Sur, que aportará tecnología y cooperación estratégica.

Se trata del primer sistema ferroviario 100% eléctrico de Centroamérica, un paso clave en el desarrollo de una movilidad urbana sostenible.

Corea del Sur quiere convertir a este país de América Latina en potencia mundial.

Así será “Tibi”: líneas, estaciones clave y capacidad

El plan incluye la adquisición de 28 trenes eléctricos nuevos, 30 estaciones, dos terminales completamente modernas y nueve pasos a desnivel. Las estimaciones oficiales indican que el sistema será capaz de transportar más de 100.000 usuarios por día, con una frecuencia aproximada de 10 minutos entre trenes.

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, resaltó que se tratará de un servicio cero emisiones, el cual estará integrado con buses, ciclovías y pasos peatonales, posicionándolo como uno de los proyectos de transporte más avanzados de la región.

El proyecto contempla dos líneas principales que sumarán más de 51 kilómetros a doble vía:

Paraíso de Cartago – San José ,

San José – Alajuela.

Corea del Sur: el motor tecnológico del proyecto

La cooperación coreana se extiende más allá del financiamiento. Según declaraciones de la Sra. Sánchez después de su visita a Seúl, Corea del Sur proporcionará tecnología , innovación y asesoría técnica, elementos fundamentales para el desarrollo del primer tren completamente eléctrico del país.

¿De dónde proviene el nombre “ciempiés”?

El presidente ejecutivo del Incofer, Álvaro Bermúdez, manifestó que el tren procura reflejar ese espíritu: un medio de transporte que avanza con determinación, que interconecta regiones y que promueve a Costa Rica hacia una movilidad más sostenible y eficiente.

El nombre “Tibi” fue seleccionado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) como un tributo a las comunidades indígenas ngäbe del sur del país. Para estas comunidades, “Tibi” simboliza movimiento, fuerza colectiva y conexión con el territorio.