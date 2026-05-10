La vigencia del pasaporte estadounidense es esencial para los ciudadanos que planean realizar viajes al extranjero, ya que las autoridades informan que muchos países requieren que este documento tenga una validez mínima de 6 meses. En este sentido, el Departamento de Estado de EE.UU. aclara que no todos los pasaportes son aptos para el proceso de renovación, ya que algunos deben ser solicitados desde su inicio debido a la edad con la que fueron expedidos. En conformidad con las directrices emitidas por las autoridades, todos los pasaportes gestionados antes de los 16 años son considerados inelegibles para el trámite de renovación. Por ende, al expirar el documento de un menor, será imprescindible solicitar un nuevo pasaporte de manera presencial. “Los pasaportes de los niños menores de 16 años cuentan con una validez de 5 años y no pueden renovarse. De hecho, en caso de que el pasaporte de su hijo ya haya expirado o vaya a expirar próximamente, es necesario solicitar un nuevo pasaporte en persona", señala USA.gov Esta normativa, por lo tanto, se aplica a menores de 16 años y jóvenes de hasta 20 años y once meses que posean un pasaporte de menor aún vigente. En situaciones como estas, el procedimiento debe llevarse a cabo mediante el formulario DS-11. Los pasaportes para adultos tienen una validez de hasta 10 años y pueden ser renovados en condiciones normales. Las directrices para su gestión son las siguientes: Las autoridades informan que no será posible la renovación de los pasaportes.