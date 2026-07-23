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El papel aluminio es un elemento comúnmente presente en todas las cocinas, aunque sus usos caseros exceden los meramente culinarios.
Una función alternativa de este tipo de material es el que propone frotarlo sobre las canillas para ayudar a eliminar manchas superficiales y contribuir a mantenerlas brillantes.
Es importante destacar que la efectividad de este truco dependerá del estado de la grifería y del tipo de suciedad acumulada.
Frotar papel aluminio sobre las canillas: por qué lo recomiendan
Cuando el papel aluminio se humedece y se frota sobre la superficie de una canilla o grifo, puede contribuir a
- Remover restos de sarro
- Eliminar manchas de agua seca
- Recuperar parte del brillo del metal
- Retirar residuos que permanecen adheridos
El efecto se potencia en griferías de acero inoxidable o cromadas que presenten suciedad superficial.
Cómo aplicar el truco del papel de aluminio sobre las canillas: así se hace paso a paso
Para aplicar este método será necesario
- Cortar un trozo de papel aluminio y formar una bola
- Humedecerlo
- Frotar con movimientos suaves sobre las zonas percutidas
- Enjuagar la superficie
- Secar con un paño de microfibra
Este truco permite aprovechar las propiedades del aluminio como abrasivo suave para desprender depósitos superficiales sin recurrir a productos más agresivos.