En la apertura de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,212.29 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.47%.

En la última semana, el peso colombiano se depreció -1.19% y en el último año acumuló una caída de -15.07%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

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Conocé la cotización de este jueves, 23 de julio de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 7.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.28%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia a la baja, ya que los datos de los últimos tres días indican una disminución en su valor. Este comportamiento se refleja en la constante pérdida de valor frente a otras monedas, lo que afecta su estabilidad en el mercado.

A pesar de la caída reciente, es importante considerar factores externos que podrían estar influyendo en esta tendencia negativa. La situación económica global y local, así como las decisiones políticas, jugarán un papel crucial en la recuperación del Peso colombiano en el futuro cercano.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA