La cotizacióndel Peso dominicano este jueves 23 de julio en Estados Unidos es de 57.92 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.14% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso dominicano registró una leve caída semanal de -0.65% y un descenso anual de -6.83%, lo que refleja una tendencia bajista en el período reciente.

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Conocé la cotización de este jueves, 23 de julio de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 11.35%, lo que indica que su comportamiento es más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.40%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. En comparación con los días pasados, el movimiento ascendente sugiere una mayor confianza en la economía local.

Este crecimiento puede estar influenciado por diversos factores como la estabilidad económica y la inversión extranjera. Analizando esta tendencia, parece que el Peso dominicano podría continuar fortaleciéndose si se mantienen las condiciones favorables en el mercado.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos