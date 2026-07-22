El aceite de oliva y el bicarbonato de sodio son dos ingredientes habituales en la cocina que también pueden utilizarse en algunas tareas de limpieza del hogar. Al combinarlos, se forma una pasta de textura suave que ayuda a deprender grasa y suciedad acumulada sin recurrir a limpiadores químicos y abrasivos.

Esta mezcla es recomendada para limpiar determinadas superficies, particularmente las que son de acero inoxidable con restos de grasa, ya que el bicarbonato aporta una acción ligeramente abrasiva y el aceite ayuda a aflojar la suciedad.

Para qué sirve mezclar aceite de oliva y bicarbonato de sodio

Esta preparación puede usarse para remover la grasa adherida en el exterior el horno, y para limpiar utensilios de acero inoxidable con suciedad persistente.

Además, algunas personas también la utilizan para limpiar heladeras de acero inoxidable y para limpiar el exterior de determinadas campanas extractoras de este mismo material.

Mezclar aceite de oliva y bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué lo recomiendan Chat GPT

Cómo mezclar aceite de oliva y bicarbonato de sodio y usarlo correctamente

Para preparar esta mezcla, se necesitarán dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de aceite de oliva.

Se colocarán ambos ingredientes en un recipiente y se mezclarán hasta obtener una pasta homogénea. Si esta queda demasiado espesa, agregar más gotas de aceite.

Para utilizarlo, aplicar una pequeña cantidad sobre un paño de microfibra o una esponja suave y frotar la superficie con movimientos circulares. Luego, retirar los restos con un paño húmedo y secar con otro que esté limpio para evitar que quede una capa aceitosa.

Por qué recomiendan mezclar aceite de oliva y bicarbonato de sodio

Esta mezcla ganó popularidad porque aprovecha las propiedades de ambos ingredientes, ya que el bicarbonato de sodio ayuda a desprender la suciedad gracias a su agresividad suave, mientras que el aceite de oliva contribuye a aflojar los restos de grasa y facilita la limpieza sin rayar la superficie.

No obstante, se advierte que su uso sobre superficies porosas, telas o pisos puede resultar perjudicial, ya que el aceite puede dejar residuos difíciles de remover.