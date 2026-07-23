En la apertura de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.88 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.21%.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó un 0.15% y en el último año acumuló un 2.45%, señalando una tendencia positiva y sostenida.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 2.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 5.66%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, fortaleciendo su posición en el mercado.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda. La tendencia estable, con un dato de -1 igual a 0, indicaría que el Euro ha mantenido su valor sin cambios significativos.

Analizando esta tendencia, podemos concluir que el Euro está ganando confianza entre los inversores en comparación con los días previos.

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Conocé la cotización de este jueves, 23 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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