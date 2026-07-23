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Existen algunos extranjeros que pueden ingresar legalmente a Estados Unidos sin tramitar una visa americana tradicional en el pasaporte. Se trata de quienes obtienen el Formulario DSP-150, más conocido como Border Crossing Card (BCC) o Tarjeta de Cruce Fronterizo, un documento especial emitido por el Departamento de Estado de EE. UU. para determinados ciudadanos mexicanos.

Es importante aclarar que este beneficio no está disponible para todos los extranjeros. El DSP-150 solo puede ser solicitado por personas que cumplan requisitos específicos, entre ellos ser ciudadanos y residentes de México.

¿Qué es el Formulario DSP-150?

El Formulario DSP-150 corresponde a la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), una tarjeta laminada del tamaño de una tarjeta de crédito que funciona simultáneamente como:

Tarjeta de Cruce Fronterizo

B1/B2 para negocios y turismo Visa estadounidensepara negocios y turismo

El documento incorpora medidas biométricas y de seguridad y, en la mayoría de los casos, tiene una vigencia de diez años.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), permite a ciudadanos mexicanos ingresar legalmente a Estados Unidos sin una visa americana. Fuente: Embajada de Estados Unidos en México.

Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa a todos los que completen el Formulario DSP-150

Para obtener el DSP-150, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser ciudadano de México

Residir habitualmente en México

Contar con un pasaporte mexicano vigente

Cumplir con los requisitos de elegibilidad de una visa B1/B2

Demostrar que el viaje será temporal

Acreditar vínculos suficientes con México que garanticen el regreso una vez finalizada la visita

Tener previsto permanecer en Estados Unidos por un período compatible con una visita temporal (generalmente no superior a seis meses)

Cómo solicitar el Formulario DSP-150

Cuando el ingreso se realiza por vía terrestre directamente desde México, la BCC puede utilizarse como documento independiente en determinados supuestos previstos por las autoridades migratorias.

En cambio, para viajes por avión o por mar, los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte mexicano válido junto con la BCC.

Los interesados deben seguir el procedimiento establecido por la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México. El trámite incluye: