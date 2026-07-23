En la apertura de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.42 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.14%.

El peso mexicano registró una leve caída semanal de -0.05% y una depreciación de -7.17% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista más marcada a 12 meses que en la última semana.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 6.11%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.48%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica una ligera apreciación en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor del peso sugiere un impacto positivo en la confianza del mercado y la economía local.

A pesar de la tendencia positiva de hoy, es importante monitorear los factores externos que pueden influir en la fluctuación de la moneda a corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso mexicano en Estados Unidos