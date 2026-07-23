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Miles de viajeros pueden ingresar legalmente a Estados Unidos sin visa americana con una autorización que pocos conocen: el Formulario ESTA .

Este permiso electrónico forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) y permite ingresar al país por turismo, negocios o tránsito durante un período limitado, siempre que el solicitante reúna todas las condiciones exigidas.

¿Qué es el Formulario ESTA y para qué sirve?

El Formulario ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un sistema administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que determina si un viajero puede ingresar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa.

Es importante aclarar que ESTA no reemplaza una visa americana , sino que constituye una autorización electrónica previa al viaje que habilita al pasajero a presentarse en un puerto de entrada estadounidense sin tramitar una visa B1/B2, siempre que cumpla todos los requisitos del programa.

La autorización permite realizar viajes por:

Turismo.

Negocios.

Tránsito.

En todos los casos, la permanencia autorizada será de hasta 90 días.

¿Quiénes podrán ingresar a Estados Unidos sin visa americana?

El formulario que permite ingresar a Estados Unidos sin visa americana (foto: archivo).

De acuerdo con la normativa vigente, podrán acceder a este beneficio quienes:

Sean ciudadanos o nacionales de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.

Obtengan una autorización ESTA aprobada .

Viajen por turismo, negocios o tránsito .

Permanezcan en Estados Unidos 90 días o menos .

Cumplan con todas las condiciones migratorias establecidas por el programa.

Las autoridades recuerdan que la aprobación del ESTA no garantiza automáticamente el ingreso, ya que la decisión final siempre corresponde a los oficiales migratorios al momento de arribar al país.

¿Cómo solicitar el Formulario ESTA?

El trámite se realiza completamente en línea a través del sistema oficial del Gobierno de Estados Unidos.

Para obtener la autorización es necesario:

Completar la solicitud electrónica .

Ingresar los datos personales y del pasaporte .

Informar la información del viaje.

Responder las preguntas de seguridad y elegibilidad .

Abonar la tarifa correspondiente .

Esperar la resolución de la solicitud.