Pocos lo saben: el truco definitivo para sacar las etiquetas de los frascos

Las etiquetas de los frascos de vidrio son difíciles de eliminar y pueden convertirse en un problema cuando llega el momento de reutilizarlos. Lograr que el papel se desprenda sin que queden restos de pegamento es una misión casi imposible de lograr sin el método adecuado.

Para ello, existe un truco casero que muchas personas utilizan y consiste en colocar un paño humedecido en vinagre blanco sobre la etiqueta durante unos minutos. Con este método, el papel se ablandará y el adhesivo se podrá desprender con facilidad sin recurrir a productos más agresivos.

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Sacar las etiquetas de los frascos con este truco definitivo: ¿Cómo hacerlo?

Para aplicar este método de forma efectiva es necesario un paño limpio, vinagre blanco y el frasco del que se desea retirar la etiqueta. El objetivo será mantener la superficie humedecida para que el papel se ablande y el adhesivo pierda su fuerza.

Se coloca sobre la etiqueta cubriéndola por completo y se deja actuar entre 10 y 20 minutos. Después, se retira el paño y se intenta despegar la etiqueta lentamente desde una de las esquinas.

Si quedan restos de pegamento, volver a frotar con el paño impregnado en vinagre o utilizar una espátula de plástico para retirarlo sin rayar el vidrio. Por último, lavar el frasco con agua y detergente para eliminar cualquier residuo y olor restante.

Pocos lo saben: ¿Por qué este método funciona?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a ablandar el papel y puede debilitar algunos adhesivos usados en las etiquetas. Gracias a esto, es mucho más fácil despegar el papel sin romperlo y reducir la cantidad de pegamento que queda adherida al vidrio.

Su eficacia depende del tipo de adhesivo empleado por el fabricante. En algunos casos basta con una sola aplicación, mientras que con otros puede ser necesario que repetir este proceso.