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Mezclar aceite de oliva, romero y cáscara de naranja es una opción práctica y natural que pueden implementar todos los amantes de perfumar de manera natural los ambientes de su hogar.

Este truco casero puede ponerse en práctica de forma sencilla con ingredientes que dan el presente en la mayoría de las cocinas, permitiendo crear de forma casera un aromatizante fresco y duradero.

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Mezclar aceite de oliva, romero y cáscara de naranja: para qué sirve y por qué se recomienda

Esta mezcla funciona principalmente como aromatizante natural y neutralizador de malos olores. El aceite es la base para que el aroma perdure, el romero aporta una nota herbal y la cáscara de naranja brindará el toque cítrico para balancear.

Lo ideal es colocar la mezcla en frascos de vidrio abiertos o en difusores caseros apagados, para garantizar que los espacios siempre se encuentren perfumados.

El romero es un gran ingrediente para la preparación de aromatizantes caseros.
El romero es un gran ingrediente para la preparación de aromatizantes caseros.

Principales beneficios de mezclar aceite de oliva, romero y cáscaras de naranja

Poner en práctica esta mezcla permite

  • Perfumar ambientes, aportando aroma fresco y herbal
  • Neutralizar los malos olores en espacios cerrados
  • Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de las comidas lipídicas
  • Generar un ambiente agradable
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Cómo preparar esta mezcla casera con aceite de oliva, romero y cáscara de naranja paso a paso

Para poner en práctica esta preparación será necesario

  • Escoger un frasco de vidrio pequeño o mediano
  • Añadir aceite en un 20%
  • Agregar cáscaras de naranja a gusto, a mayor cantidad, mayor intensidad del aroma
  • Sumar romero a gusto
  • Dejar reposar la mezcla para que los aromas se concentren

Lo ideal es cambiar la preparación por una nueva cuando la fragancia comience a disminuir.