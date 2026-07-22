Chile dejó atrás uno de los proyectos de montaña más ambiciosos de los últimos años. La iniciativa buscaba reunir bajo un mismo operador a Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Farellones, creando uno de los mayores dominios esquiables del hemisferio sur y una oferta capaz de competir con destinos internacionales como los Alpes, Whistler o Aspen.

Sin embargo, la operación fue abandonada después de que la autoridad chilena de competencia advirtiera que la concentración podía generar una estructura cercana a un monopolio, con riesgos para los precios, la calidad de los servicios y la inversión futura. Las empresas involucradas comunicaron que no continuarían con la adquisición y solicitaron el cierre del procedimiento.

Chile descartó el megaproyecto de esquí de categoría mundial

El plan quedó definitivamente descartado luego de que Mountain Capital Partners (MCP), controlador de Valle Nevado y La Parva, e Inversiones Cururo, propietaria de Andacor, informaran a la Fiscalía Nacional Económica de Chile que no avanzarían con la operación.

MCP pretendía adquirir la sociedad propietaria de El Colorado y Farellones, además de los centros Pillán y Volcán Osorno. La compra habría dejado bajo una misma administración a los principales complejos invernales ubicados cerca de Santiago.

La decisión no implica el cierre de los centros de esquí existentes. Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Farellones podrán continuar funcionando, pero no se concretará la integración empresarial y operativa planteada por el proyecto.

El proyecto para unificar Valle Nevado, La Parva, El Colorado y Farellones quedó definitivamente descartado. Capturas E

¿Por qué se cayó la construcción del complejo de esquí más grande de América Latina?

La causa principal no fue ambiental, sino de libre competencia. La Fiscalía Nacional Económica investigó la operación durante casi un año y concluyó que la adquisición podía concentrar prácticamente toda la oferta de entradas y servicios de esquí de la Región Metropolitana y sus alrededores bajo un único controlador.

Según la autoridad, esta concentración podía otorgar a la empresa resultante la capacidad y los incentivos para:

Aumentar el precio de las entradas

Reducir la inversión

Deteriorar la calidad de los servicios

Debilitar otras variables competitivas a mediano y largo plazo

La Fiscalía formalizó estas preocupaciones en un Informe de Riesgos entregado a las empresas el 8 de junio de 2026.

Iba a competir contra grandes potencias mundiales como los Alpes, Whistler y Aspen

Desde el sector turístico sostenían que la cordillera chilena tenía condiciones para convertirse en un destino de montaña de alcance global.

La presidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett, afirmó que la futura empresa no competiría solamente con los centros vecinos, sino con destinos como los Alpes, Whistler y Aspen. También calificó el fracaso de la transacción como la pérdida de una oportunidad estratégica para el país.

La apuesta era atraer una mayor cantidad de turistas internacionales, aumentar la inversión en infraestructura y profesionalizar la industria de montaña chilena.