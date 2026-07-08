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El bicarbonato de sodio es uno de los productos de limpieza caseros más utilizados por lo fácil de implementar que resulta y por su capacidad de neutralizar olores.
Cuando se combina con cáscaras de papa, permite crear una mezcla ideal para complementar la limpieza de las ollas y ayudar a que las superficies metálicas recuperen su brillo.
Aunque no reemplaza los productos específicos para quemaduras profundas, sirve como complemento.
Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de papa: para qué sirve
Esta combinación se utiliza principalmente para
- Ayudar a desprender restos de comida pegados en ollas y cacerolas
- Facilitar la limpieza de manchas superficiales
- Reducir malos olores en los utensilios de cocina
- Contribuir a recuperar el brillo de algunas superficies metálicas
La cáscara de papa funciona como abrasivo suave, mientras que el bicarbonato aporta su acción limpiadora para remover la suciedad con mayor facilidad.
Cómo se prepara esta mezcla de bicarbonato de sodio y cáscaras de papa
Para preparar esta mezcla se necesitan
- Cáscaras de una o dos papas
- Dos o tres cucharadas de bicarbonato
- Agua caliente
Cómo se utiliza esta mezcla
Los pasos para aplicar la mezcla son
- Colocar los ingredientes dentro de la olla
- Agregar el agua caliente
- Frotar sobre la superficie que desee limpiarse
- Enjuagar y lavar normalmente
El truco es ideal para ollas de acero inoxidable, ollas de aluminio o cacerolas con suciedad superficial.