Estados Unidos, Perú y República Dominicana exigen que los viajeros presenten el pasaporte con una vigencia mínima para autorizar el ingreso al país. Quienes postergan la renovación del documento pueden quedar impedidos de viajar, según confirmaron las autoridades migratorias de cada nación.

La medida no es nueva, pero se aplica de forma estricta en los controles de frontera y en el check-in de las aerolíneas . Cada país fija su propio plazo de vigencia mínima, por lo que revisar la fecha de vencimiento antes de comprar pasajes resulta clave para evitar contratiempos.

¿Qué exige cada país para permitir el ingreso con pasaporte?

Estados Unidos solicita a los visitantes extranjeros un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Existen excepciones para ciudadanos de determinados países, que pueden ingresar con el documento válido solo por el tiempo de la estadía.

Perú y República Dominicana aplican el mismo criterio: piden un pasaporte vigente por seis meses adicionales al momento del ingreso . El consulado dominicano en Miami precisó que, sin ese margen, el viajero no podrá entrar al país.

Los requisitos que suelen verificarse antes de autorizar el ingreso incluyen:

Vigencia mínima de seis meses desde la fecha de llegada

Visa correspondiente según la nacionalidad del viajero

Comprobante de motivo del viaje (reservas, pasaje de regreso)

Solvencia económica para la estadía, en algunos casos

Estados Unidos solicita a los visitantes extranjeros un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Shutterstock

¿Qué pasa si el pasaporte no cumple con la vigencia exigida?

Si el documento no alcanza el plazo mínimo, tanto las aerolíneas como los organismos migratorios pueden negar el embarque o el ingreso al país de destino. Esto ocurre incluso si el viajero ya cuenta con pasajes y reservas confirmadas.