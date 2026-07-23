El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha alertado a los contribuyentes al confirmar la aplicación rigurosa del Estatuto de Reembolso (RSED).

En virtud de esta normativa, la agencia federal ha determinado que no procesará solicitud alguna de crédito o reembolso que sea presentada fuera de los plazos legales establecidos, lo que podría dar lugar a un escenario de incertidumbre para miles de individuos que aún no han regularizado su situación.

Las fechas ineludibles que el IRS impondrá a todos los contribuyentes

Con el objetivo de asegurar la transparencia y el cumplimiento tributario, el IRS ha precisado que existen dos plazos principales que regulan el derecho de un ciudadano a solicitar su reembolso:

Regla de los tres años : El contribuyente dispone de un periodo de tres años desde la fecha de presentación de la declaración original para gestionar un reembolso. En esta circunstancia, el monto está restringido únicamente a los pagos realizados dentro de dicho marco, incluyendo las prórrogas autorizadas.

Regla de los dos años : Si la declaración original no se presenta dentro del plazo estipulado, el periodo se limita a solo dos años contados desde el último pago de impuestos efectuado. Si se excede este tiempo, el reembolso abarcará únicamente los montos pagados durante ese bienio.

Todo reclamo que se presente fuera de estos límites será automáticamente rechazado, a menos que el contribuyente pueda demostrar que su caso se encuentra dentro de las categorías especiales que establece la legislación.

Excepciones: ¿Quiénes tienen la potestad de prorrogar el plazo de reclamación?

A pesar de la rigidez de las fechas, el ente recaudador reconoce que ciertos grupos de personas enfrentan situaciones de fuerza mayor. El IRS permite extensiones en los límites de tiempo bajo las siguientes condiciones específicas:

Zonas de desastre: Aquellos afectados por eventos naturales declarados oficialmente por el Presidente pueden recibir un año adicional para gestionar sus trámites.

Personal militar: Quienes sirvan en zonas de combate calificadas tienen derecho a una prórroga en sus obligaciones y reclamos fiscales.

Pérdidas financieras graves: En casos de deducciones por deudas incobrables o pérdidas en la bolsa de valores, el plazo para reclamar se extiende extraordinariamente hasta siete años.

Acuerdos mutuos: Si existe un documento escrito previo donde el contribuyente y el IRS acuerdan ampliar el tiempo para la tasación de impuestos, los plazos de reembolso también se ven beneficiados.Expertos recomiendan no esperar al último minuto y, en caso de dudas sobre el Estatuto de Reembolso, buscar asesoría especializada para evitar la pérdida permanente de estos fondos.