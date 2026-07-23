La licencia de conducir constituye uno de los documentos más relevantes en Estados Unidos, resultando esencial para la movilidad de sus habitantes. Las regulaciones sobre su emisión están bajo la supervisión del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aunque estas pueden variar considerablemente dependiendo del estado en cuestión.

En determinados estados, la edad de renovación de la licencia puede ser distinta y las autoridades estatales requieren que estos conductores lleven a cabo el trámite de forma presencial. Este procedimiento tiene como finalidad evaluar las habilidades de conducción de los solicitantes y asegurar la seguridad en las vías públicas.

Los individuos mayores de 75 años no tendrán la posibilidad de renovar su licencia de conducir de manera automática.

La renovación de la licencia debe realizarse cada cinco años; no obstante, a partir de los 75 años, ya no es posible llevar a cabo el procedimiento de forma completamente digital.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Massachusetts manifiesta que los conductores que tengan 75 años o más deben renovar su licencia de manera presencial. Esta disposición significa que no podrán realizar la renovación a través de medios digitales ni por correo, obligándolos a presentarse en una oficina del DMV para completar el proceso.

Fuente: narrativas-spin-us

Dicha medida es parte de una política enfocada en la seguridad vial de los conductores mayores. Durante el proceso de renovación presencial, se requiere la realización de un examen de visión y la entrega de la documentación necesaria.

¿Cuáles son las justificaciones que respaldan la adopción de esta disposición?

El procedimiento presencial permite al DMV identificar condiciones que podrían comprometer la seguridad en la conducción y aplicar revisiones adicionales en caso de alertas médicas o conductuales.

La medida responde a la inquietud por la seguridad vial, dado que, de acuerdo con estadísticas estatales, los conductores de edad avanzada pueden sufrir disminuciones en su visión, reflejos o capacidad de respuesta.