Sus flores rosadas y su resistencia al calor lo convierten en una opción para ciertos espacios residenciales.

El chitalpa es un árbol ornamental que llama la atención por sus flores rosadas y su capacidad para soportar las altas temperaturas y la falta de agua. Esta especie, originada del cruce entre dos árboles, combina una floración llamativa con características que la convierten en una alternativa para jardines y espacios verdes pequeños donde se busca reducir el consumo de agua.

Según la Universidad Estatal de Utah, este árbol tiene un crecimiento rápido, tolera la sequía y puede desarrollarse en suelos alcalinos. Sus flores, que también pueden ser blancas o lavanda, aparecen a fines de primavera y pueden prolongarse durante el verano, lo que aporta color al paisaje durante buena parte de los meses cálidos.

Cómo es el chitalpa, el árbol de flores rosadas que resiste el calor y la falta de agua

El chitalpa es un árbol ornamental que se destaca por sus flores en tonos rosados, blancos o lavanda y por su capacidad para tolerar el calor y la sequía. Según la Universidad Estatal de Utah, se trata de un híbrido obtenido del cruce entre catalpa del sur y el sauce del desierto, dos especies que le aportan características particulares.

Entre las características más destacadas del chitalpa se encuentran:

Flores llamativas: pueden ser rosadas, blancas o lavanda y aportan color al jardín.

Resistencia a la sequía: tolera la escasez de agua y es apropiado para espacios verdes de bajo consumo hídrico.

Resistencia al viento: soporta vientos fuertes sin que sus ramas se quiebren fácilmente, según la ficha de la universidad.

Poco desarrollo de frutos: generalmente no produce frutos, lo que puede reducir los residuos que caen al suelo.

El chitalpa se destaca por sus flores rosadas y su tolerancia a las altas temperaturas. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

En este sentido, el chitalpa puede ser una alternativa para jardines residenciales con espacio limitado, ya que cuenta con un porte compacto en comparación con otros árboles de sombra. Sin embargo, es importante elegir un lugar donde pueda desarrollar su copa sin obstáculos para un crecimiento sano.

Qué cuidados necesita el chitalpa y dónde conviene plantarlo para que crezca sano

El chitalpa es una opción para quienes buscan un árbol ornamental que no demande grandes cantidades de agua una vez establecido. De acuerdo con la Universidad Estatal de Utah, tolera las altas temperaturas, la sequía y los suelos alcalinos, por lo que puede adaptarse a distintos entornos.

Estos son algunos de los cuidados que conviene tener en cuenta:

Luz solar : prefiere los lugares con sol pleno, aunque también puede crecer en zonas con sombra parcial.

Riego : tolera la sequía, pero necesita un paorte de agua adecuado durante su establecimiento y en períodos especialmente secos.

Tipo de suelo : soporta suelos con un pH elevado, una característica útil en terrenos alcalinos.

Espacio disponible : aunque se describe como un árbol de sombra de porte pequeño, pero es importante dejar espacio para el desarrollo de sus ramas y copa.

Ubicación: puede plantarse en jardines y espacios verdes de bajo consumo de agua. Según la Universidad de Utah, cuenta con un sistema de raíces profundo que ayuda a evitar daños en patios y senderos.

La ficha de la institución además indica que el chitalpa se desarrolla en las zonas de rusticidad 6 a 9 del sistema estadounidense, una clasificación basada en las temperaturas mínimas invernales. Esto significa que la adaptación a cada región depende no solo del calor y la disponibilidad de agua, sino también de las condiciones del invierno.