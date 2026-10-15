Dollar Tree ofrece opciones económicas para decorar el hogar durante todo octubre.

Halloween se acerca y muchos hogares de Estado Unidos comienzan a prepararse para una de las celebraciones más espeluznantes del otoño. Calaveras, fantasmas y calabazas son algunos de los adornos que permiten transformar distintos espacios con una estética tenebrosa, sin necesidad de gastar demasiado dinero.

En este contexto, Dollar Tree ofrece una sección de artículos de temporada con precios desde US$1, entre los que se encuentran figuras decorativas, globos y accesorios que permiten ambientar el interior y el exterior de la casa.

Qué adornos de Halloween vende Dollar Tree por menos de US$3

Dollar Tree ofrece distintas opciones para decorar el hogar durante Halloween, con artículos que cuestan entre US$1 y US$3 por unidad en el catálogo oficial de la tienda. Algunos de los productos disponibles son:

Calaveras de plástico : miden 6 por 4,25 pulgadas y cuestan US$1,50 cada una.

Calabazas de espuma : pertenecen a la colección de temporada vienen es estilos y colores variados por un precio de US$1,50 por unidad.

Lápidas de espuma de poliuretano : miden 17 por 11,5 pulgadas y tienen un precio de US$1,50 cada una.

Fantasmas colgantes de poliéster : miden 36 por 26 pulgadas y cuestan US$1,50 cada uno.

Globos de látex con diseños espeluznantes : vienen en paquetes de 12 unidades por US$1,25.

Adornos de plástico con temática de Halloween : tienen diseños variados y cuestan US$1 por unidad.

Guirnalda de oropel de Halloween : está disponible en diseños variados por US$1,50.

Linternas LED : forman parte de la colección de temporada y cuestan US$1,50 cada una.

Guirnalda de temporada con temática de Halloween: vienen en distintos diseños, se venden por unidad y cuestan US$3.

Decoración de calabazas para Halloween que vende Dollar Tree Captura de pantalla del sitio web oficial de Dollar Tree

Dollar Tree también ofrece cadenas enlazables de colores variados, estacas para el césped y figuras articuladas de fieltro para decorar las paredes, con precios de US$1,50 por unidad.

¿Cuándo se celebra Halloween y por qué se festeja?

Halloween se celebra cada año el 31 de octubre y es una de las festividades más populares de Estados Unidos, donde la fecha se asocia con disfraces, calabazas decoradas, dulces y actividades temáticas. Sin embargo, sus orígenes se remontan a una tradición mucho más antigua que las celebraciones actuales.

Según explica el sitio especializado en Historia HISTORY en su artículo “Halloween: Origins, Movies & Traditions”, la festividad tiene raíces en Samhain, una celebración de los antiguos pueblos celtas que marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo de la parte más oscura de año, ya que se creía que durante esa noche la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más difusa, por lo que las personas encendían hogueras y utilizaban disfraces para protegerse de los espíritus.

Con el paso de los siglos, estas costumbres se combinaron con tradiciones cristianas relacionadas con el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. En este sentido, la víspera comenzó a conocerse como All Hallows´Eve, nombre del que deriva Halloween, y, más adelante, la celebración se volvió popular en EE.UU donde evolucionó hasta convertirse en lo que todos conocen hoy en día.