Este método es ideal para neutralizar olores justo después de cocinar. Conoce cómo utilizarlo.

Las cáscaras de naranja, las hojas de laurel y las ramas de canela pueden combinarse para preparar un aromatizante casero que permite perfumar distintos ambientes del hogar de manera sencilla y económica.

Al hervirse en agua, estos ingredientes liberan compuestos aromáticos que se dispersan con el vapor y generar una fragancia cítrica, herbal y especiada. Además, se hace con restos de fruta que normalmente terminarían en la basura.

Para qué sirve hervir cáscaras de naranja con hojas de laurel y canela

Hervir cáscaras de naranja con hojas de laurel y canela es una alternativa casera para aromatizar los ambientes sin necesidad de utilizar aerosoles comerciales ni velas perfumadas.

Al calentarse, estos ingedientes liberan compuestos aromáticos volátiles que se dispersan por el ambiente. Cada uno de ellos aporta una característica diferente.

Las cáscaras de naranja contienen aceites esenciales en limoneno, el compuesto responsable por el aroma cítrico. Las hojas de laurel aportan el tono herbal por sus compuestos, entre los que se encuenra el 1,8-cineol. La canela tiene cinamaldehido, y es la que aporta una fragancia dulce y especiada.

Este tipo de preparación se conoce como simmer pot y permite perfumar espacios y neutralizar olores que permanecen tras cocinas determinados alimentos como frituras, pescado o cebolla.

Las cáscaras de naranja, las hojas de laurel y las ramas de canela pueden combinarse para preparar un aromatizante casero que permite perfumar distintos ambientes del hogar de manera sencilla y económica. ChatGPT | El Cronista USA

Cómo usar este aromatizante casero correctamente

Para preparar este simmer pot es necesario contar con:

Cáscaras de una o de dos naranjas.

Entre 3 y 5 hojas de laurel.

2 o 3 ramas de canela.

Entre 3 y 4 tazas de agua, aproximadamente de 750ml a 1 litro.

Incorporar las cáscaras, las hojas de laurel y las ramas de canela en una olla y llenar de agua hasta cubrir los ingredientes. Después, llevar la preparación a hervor y reducir el fuego al mínimo, con la olla destapada para que el vapor puede dispersarse junto con el aroma.

Controlar el nivel de agua y agregar más de ser necesario para evitar que la olla se quede sin líquido y los ingredientes se quemen. No dejar la olla sin supervisión con el fuego encendido y apagar una vez que se haya conseguido la fragancia deseada.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) recomienda evitar llegar a un nivel de humedad excesivo, por lo que aconseja mantenerla entre el 30% y el 50% para reducir las posibilidades de que aparezca moho.