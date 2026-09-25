Los extranjeros que viven en Estados Unidos y quieran acceder a un trabajo tiene varias vías para lograrlo, aunque cada una exige distintos requisitos que dependen de su estatus migratorio y de la categoría en la que se encuentren.

En ocasiones, es necesario que soliciten una Autorización de Empleo a través del Formulario I-765, presentando ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), con el objetivo de obtener el Documento de Autorización de Empleo (EAD).

¿Quiénes necesitan un permiso de trabajo para poder desempeñarse en Estados Unidos?

Para que los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos puedan trabajar, USCIS establece distintas categorías que puedan solicitar un EAD a través del Formulario I-765:

Personas con una solicitud de asilo pendiente.

Personas a las que se les haya concedido un Permiso de Permanencia Temporal (parole).

Beneficiarios o solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Personas con acción diferida incluidas en ciertas categorías de DACA.

Solicitantes de Ajuste de Estatus a través del Formulario I-485.

Victimas o solicitantes de visas T y U.

Personas sujetas a una orden de supervisión u otras categorías previstas por USCIS.

Para que los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos puedan trabajar USCIS establece distintas categorías que puedan solicitar un EAD a través del Formulario I-765. USCIS

¿Quiénes no deben solicitarlo?

De acuerdo a USCIS, no tendrán que solicitar un EAD:

Los ciudadanos estadounidenses, porque su ciudadanía ya los autoriza a trabajar.

Los residentes permanentes legales , cuya Green Card acredita su autorización laboral.

Los residentes permanentes condicionales.

Ciertos extranjeros con estatus de no inmigrante cuya propia clasificación migratoria los autoriza a trabajar exclusivamente para un empleador determinado, como ocurre con varias visas vinculadas a empleo.

¿Cómo se completa el Formulario I-765 y qué requisitos se deben cumplir?

Previo a presentar el formulario el solicitante debe comprobar cuál es su categoría específica de elegibilidad, de esto dependen tanto los documentos necesarios, como el lugar y la modalidad de presentación.

Los principales datos que se solicitan:

Datos de contacto.

Domicilio.

País de nacimiento.

Información migratoria.

Número de extranjero (A-Number).

Datos de entrada al país.

Antecedentes al trámite.

En el ítem 27 se debe indicar el código de categoría bajo el que se solicita la autorización. Se puede consultar la información aquí.

Adicionalmente, USCIS puede pedir que se adjunten documentos que acrediten esta categoría, como copias del pasaporte, Formulario I-94, y otros documentos migratorios.

Algunas categorías podrán presentar el Formulario I-765 en línea, mientras que otras requerirán la versión impresa.

¿De cuánto es la vigencia y cómo se puede renovar?

La autorización de empleo no tiene la misma duración para todos. La fecha de vencimiento depende de la categoría migratoria que dio origen al EAD y, en determinados casos, de cuánto tiempo permanezca vigente el estatus o beneficio migratorio relacionado.

Para renovar un EAD, en términos generales se vuelve a presentar un Formulario I-765, esta vez como solicitud de renovación y bajo la misma categoría de elegibilidad si la persona continúa reuniendo los requisitos.

Razones por las que su caso podría demorarse: consejos del USCIS para evitarlo

Debido a que la EAD se envía por Correo Postal a través del Priority Mail del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), USCIS recomienda que la dirección registrada sea correcta y esté actualizada en caso de que haya sido modificada: “Si no actualiza su dirección rápidamente, su caso podría demorarse, sus documentos podrían perderse y es posible que usted tenga que volver a presentar la solicitud y pagar la tarifa”.