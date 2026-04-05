Estados Unidos mantiene excepciones migratorias especiales que se apartan del sistema tradicional de visas y pasaportes, basadas en derechos históricos y acuerdos vigentes desde hace más de dos siglos. Este tipo de disposiciones, poco conocidas por el público general, permiten que determinados extranjeros entren de manera legal y automática al territorio norteamericano, siempre que puedan demostrar documentalmente que cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades fronterizas. Estados Unidos ha confirmado que ciertas personas de origen indígena que nazcan en Canadá y puedan demostrar al menos un 50% de sangre nativa americana tendrán la posibilidad de ingresar al país de manera legal y automática, sin la necesidad de visa ni pasaporte tradicional, siempre que presenten la documentación que acredite su vínculo indígena y el porcentaje mínimo de sangre requerido. Este anuncio representa un avance significativo en las políticas migratorias de Estados Unidos, facilitando el acceso a un grupo específico de personas que han mantenido su conexión cultural y ancestral. La medida busca reconocer y honrar la herencia indígena, permitiendo que aquellos que cumplen con los requisitos establecidos puedan integrarse al país sin obstáculos adicionales. El permiso se aplica a indígenas americanos nacidos en Canadá que posean al menos el 50 % de sangre de pueblos originarios de América del Norte. Para ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de visa o pasaporte, estas personas pueden presentar documentos que acrediten el porcentaje de sangre nativa, tales como: Es importante tener en cuenta que, para los viajes en avión, pueden ser necesarios documentos de identidad adicionales.