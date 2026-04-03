En este contexto, es fundamental contactar a la entidad correspondiente a la brevedad para establecer un plan conjunto que facilite el pago de la deuda de forma alternativa y prevenga la imposición de sanciones. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) expone en su página oficial las sanciones que pueden ser impuestas cuando se envían avisos de cobro y los contribuyentes no responden con la debida celeridad. Si un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” no es respondido oportunamente, la agencia puede determinar que un embargo es la siguiente acción a llevar a cabo. “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden retener sueldos, dinero de su cuenta bancaria u otra cuenta financiera; o incautar y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles y otra propiedad personal”, indica la agencia federal. En estos casos, el empleador otorga al trabajador afectado una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe ser completada y devuelta dentro de un período de 3 días. Cuando el aviso de embargar el salario del trabajador no se responde en tiempo y forma ni se trabaja para saldar el pendiente, la medida se efectiviza. Cumplir con este paso es esencial para determinar cuál o si existe una porción del sueldo que se encuentra exenta de la medida. “Si usted no le devuelve la declaración en tres días, la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, explican las autoridades. Si existen otras fuentes de ingresos, la agencia podría concluir que todas las exenciones derivan de dichas fuentes, lo que implicaría que la totalidad del salario debería ser objeto de embargo. Contenido: Según lo señalado por la agencia, esta sanción queda sin efecto al cumplirse alguna de las siguientes condiciones: “Si no responde a los avisos de cobro del IRS y no colabora con el IRS para resolver su deuda tributaria, el IRS puede embargar su propiedad. Aunque considere que no adeuda los impuestos mencionados, es imperativo que se comunique con el IRS”, señala la agencia.