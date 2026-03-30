La Justicia de Estados Unidos volvió a poner bajo revisión una de las decisiones migratorias más cuestionadas de la administración de Donald Trump. En el centro del caso aparecen miles de estudiantes internacionales que habían sufrido la revocación de sus visas y la cancelación de sus registros migratorios. Ahora, un tribunal federal rechazó el intento del gobierno de cerrar la demanda antes de que avanzara el proceso. Esa decisión mantiene viva una causa clave que discute si esas revocaciones se hicieron de manera legal y si el gobierno puede volver a aplicar ese mismo mecanismo. El caso judicial cuestiona la revocación masiva de visas de estudiantes internacionales y la terminación de registros del sistema SEVIS ocurridas durante la primavera de 2025. La demanda sostiene que miles de estudiantes fueron afectados por decisiones tomadas de forma generalizada y sin una investigación profunda sobre cada caso particular. La jueza federal Patti Saris, en Massachusetts, rechazó el pedido del gobierno de Donald Trump para desestimar la causa. En concreto, entendió que los demandantes sí tienen base suficiente para seguir litigando y que el conflicto no quedó resuelto simplemente porque el gobierno haya reactivado parte de los registros afectados después del escándalo inicial. Esto significa que la Justicia no dijo todavía que todas las revocaciones fueron ilegales, pero sí dejó claro que el tema no está cerrado. Si bien la Justicia no ordenó una restauración automática y definitiva de todas las visas revocadas, esta resolución desestima los intentos del Gobierno de anular los reclamos de extranjeros que cumplieron con todos los protocolos migratorios para obtener la visa. Asimismo, las autoridades federales ya habían comenzado a reactivar algunos registros SEVIS para restaurar el estatus migratorios de múltiples afectados. Los estudiantes internacionales que se vieron perjudicadas por estas medidas podrían volver a quedar en una posición migratoria más favorable si su registro fue restaurado o si su caso individual fue corregido.