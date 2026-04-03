Calentar cáscara de limón, albahaca y romero es una práctica cada vez más recomendada para aromatizar la casa de forma natural, sin aerosoles ni productos químicos. Esta combinación, conocida como simmer pot o popurrí de hornalla, libera aceites esenciales al hervir y ayuda a neutralizar olores en minutos. En Estados Unidos, donde muchos hogares buscan alternativas más saludables y económicas para perfumar ambientes, este método ganó popularidad por su bajo costo y facilidad. Así, para llevarse a cabo, sólo se requiere de agua y restos de cocina que suelen desecharse, como cáscaras de limón frescas. Calentar cáscara de limón, albahaca y romero tiene como objetivo principal aromatizar el hogar y eliminar olores persistentes, como aquellos que quedan tras la preparación de alimentos. El vapor que se genera libera un perfume cítrico y herbal que se distribuye de manera uniforme en los espacios cerrados. Entre los usos más frecuentes se destacan: Preparar esta mezcla se posiciona como una opción económica, que reutiliza ingredientes y evita compuestos sintéticos que se encuentran en ciertos aromatizantes comerciales. Asimismo, permite regular la intensidad del aroma en función de la cantidad de hierbas empleadas. Esta práctica es altamente recomendada por sus beneficios, ya que no solo es accesible, sino que también promueve la sostenibilidad al utilizar elementos que de otro modo no podrían aprovecharse.