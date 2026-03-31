Las autoridades federales ya pusieron en marcha el programa Visa Bulletin de marzo de 2026 y abre una nueva oportunidad para extranjeros que buscan la residencia permanente en Estados Unidos. Entre los países que pueden beneficiarse aparecen México, Colombia y Ecuador, quienes quedaron dentro del grupo habilitado para avanzar en la categoría EB-2. Todos los extranjeros interesados en participar, deben presentar documentación y cumplir una condición fundamental relacionada con su perfil académico o profesional. El Departamento de Estado de Estados Unidos publica todos los meses el Visa Bulletin, un documento que fija qué categorías migratorias tienen cupos disponibles y quiénes pueden avanzar en sus trámites. En marzo de 2026, la categoría EB-2 mostró una apertura favorable para el grupo general de países que no tienen una saturación especial como India o China. Ahí es donde entran México, Colombia y Ecuador. Al no figurar entre los países con topes más congestionados, sus ciudadanos pueden beneficiarse de esta ventana si están tramitando una residencia basada en empleo. No todos los extranjeros pueden solicitar la visa EB-2, ya que está pensada para extranjeros que cuentan con un título avanzado o una habilidad excepcional en su área de trabajo. En general, la categoría exige cumplir al menos uno de estos dos perfiles: La mayoría de los solicitantes necesita que exista una oferta de empleo en Estados Unidos y que el empleador tramite una certificación laboral permanente (PERM) ante el Departamento de Trabajo. Ese paso busca demostrar que el puesto cumple con las condiciones exigidas por el sistema migratorio. Sin embargo, algunos extranjeros pueden evitar esa certificación si solicitan una exención por interés nacional, conocida como NIW, siempre que logren demostrar que su trabajo beneficiaría de forma significativa a Estados Unidos. Ese punto suele ser clave para investigadores, científicos, profesionales altamente especializados y ciertos emprendedores.