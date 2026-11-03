Los costos para obtener un nuevo pasaporte varían según el tipo de trámite, el documento solicitado y el método de pago de acuerdo con la modalidad que se elija para realizarlo.

El Departamento de Estado establece distintos costos para tramitar el pasaporte, dependiendo del tipo de documento solicitado y de la contratación de servicios adicionales, como el expedito, entre otros.

Asimismo, establece diferentes requisitos para cada trámite, por lo que no todas las personas que ya cuentan con un pasaporte podrán renovarlo. A su vez, no todas podrán realizar la renovación en línea, a menos que cumplan con las condiciones de elegibilidad específicas de esa modalidad.

¿Cuál es el costo de renovar el pasaporte estadounidense?

Los ciudadanos estadounidenses que sean elegibles pueden realizar el trámite de renovación en línea o por correo, sin tener que pagar una tarifa adicional de aceptación, como sí deben hacerlo quienes solicitan el pasaporte por primera vez.

Los precios vigentes son:

Pasaporte libreta: US$130.

Pasaporte tarjeta: US$30.

Pasaporte libreta y tarjeta: US$160.

De acuerdo con el Departamento de Estado, quienes opten por renovar en línea deben pagar con tarjeta de crédito o débito, mientras que quienes realicen el trámite por correo deben utilizar un cheque o giro postal.

Los ciudadanos estadounidenses que sean elegibles pueden realizar el trámite de renovación en línea o por correo, sin tener que pagar una tarifa adicional de aceptación, como sí deben hacerlo quienes solicitan el pasaporte por primera vez. ChatGPT | El Cronista USA

¿Quiénes pueden renovar el pasaporte en línea?

De acuerdo con el Departamento de Estado, los ciudadanos estadounidenses pueden renovar su pasaporte por internet siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 25 años o más.

Contar con un pasaporte emitido con una validez de 10 años.

Tener un pasaporte que venza dentro del próximo año o que haya vencido hace menos de cinco años.

No necesitar modificar información personal, como el nombre o el sexo.

No tener previsto viajar durante al menos seis semanas desde la presentación de la solicitud.

Encontrarse físicamente en un estado o territorio estadounidense al momento de realizar el trámite.

Tener el pasaporte anterior en su poder, sin daños y sin haberlo denunciado como perdido o robado.

Esta modalidad solo permite acceder al servicio rutinario, no al expedito.

De acuerdo con el Departamento de Estado, quienes opten por renovar en línea deben pagar con tarjeta de crédito o débito, mientras que quienes realicen el trámite por correo deben utilizar un cheque o giro postal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué deben hacer quienes no cumplan con los requisitos para la renovación en línea?

Aquellas personas que no cumplan con las condiciones para renovar el pasaporte por internet deberán evaluar otras alternativas, según su situación particular.

Renovación por correo: pueden utilizar el formulario DS-82 si cumplen con los demás requisitos establecidos para este proceso.

Solicitud presencial: quienes no cumplan con los requisitos para renovar deberán solicitar un pasaporte nuevo mediante el formulario DS-11 en una oficina de aceptación autorizada.

Trámite urgente: quienes necesiten viajar próximamente pueden consultar otras opciones de atención presencial en agencias o centros de pasaportes.

Otros costos para tramitar el pasaporte

El Departamento de Estado establece los siguientes montos relacionados con la tramitación del pasaporte: