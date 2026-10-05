Al momento de usar Zelle, es fundamental que tanto quien envía como quién reciba el dinero tengan cuentas bancarias en Estados Unidos.

Quienes utilicen en su día a día el servicio de pagos Zelle deben conocer cuáles son las situaciones en las que el dinero enviado por transferencia puede ser reclamado y cuánto tiempo hay para poder realizar esta acción.

Zelle puede utilizarse a través de la aplicación de los bancos y cooperativas de crédito que lo ofrezcan a sus clientes y para enviar dinero tan sólo se necesita del correo electrónico o el celular estadounidense del destinatario.

Como el proceso es rápido y requiere de pocos pasos, la recomendación es siempre verificar con suma rigurosidad los datos de la persona a la que se le está enviando dinero porque existen requisitos específicos para poder solicitar que la operación se cancele y casos donde esto simplemente no será posible.

¿Cuándo puede cancelarse una transferencia de Zelle?

De acuerdo con la información oficial compartida por Zelle, las cancelaciones sólo pueden efectuarse cuando la persona a la que se le envío el dinero aún no se inscribió en el servicio.

Cómo hacer la cancelación paso a paso en estos casos

Quién envió el dinero debe dirigirse a la página de actividad dentro de Zelle

Elegir el pago a cancelar

Finalmente seleccionar “Cancelar este pago”

Hay tiempo para realizar esta acción siempre que el destinatario no se encuentre inscrito . En el momento en el que se cree una cuenta, el dinero será depositado y la operación no podrá revertirse.

Los datos oficiales de Zelle indican que está disponible en más de 2,400 aplicaciones de bancos y cooperativas.

¿En qué casos el dinero vuelve de manera automática a la cuenta de quién lo envió?

Cuando se envía dinero a la cuenta de una persona que aún no se inscribió en Zelle, el destinatario recibe una notificación oficial en el correo o al número de teléfono utilizado para la operación, donde se indica que se le enviaron fondos.

Con este aviso, se adjuntan los pasos para registrarse y recibir el dinero. Si estas instrucciones no se completan en un plazo de 14 días desde la notificación, los fondos que no lograron depositarse se devuelven automáticamente a la cuenta de quién los envió.

Es importante destacar que los límites de envío permitidos deben consultarse con cada banco o cooperativa.

Información esencial para todas las personas que usan Zelle

Al utilizar este servicio de pagos no sólo es clave verificar los datos del destinatario, sino también que el número de teléfono o correo electrónico que se proporciona como usuario sean los que se utilizaron para registrarse en primer lugar.

Quienes se equivocaron y brindaron datos equivocados que aún no fueron utilizados para inscribirse en Zelle, tendrán que contactarse con su banco para que pueda realizarse el registro.