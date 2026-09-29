Para usar las nuevas funciones se pedirá iniciar sesión con ID.me y, una vez la identidad haya podido ser verificada, se abrirá la nueva versión.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos anunció a todos los contribuyentes el pasado 25 de septiembre que ya está disponible la actualización de su aplicación que deja atrás a la versión anterior IRS2Go, lanzada originalmente el 18 de enero de 2011.

Llamada simplemente “IRS”, esta nueva versión de la app cambia tanto el nombre como las funciones disponibles para los usuarios, que podrán visualizarse en inglés y en español.

Las autoridades explicaron que el cambio de nombre se debe a que originalmente IRS2Go fue creada para poder monitorear los reembolsos en proceso de forma práctica y desde el teléfono. Ahora la nueva versión busca amplificar las posibilidades e incluir más gestiones.

Cuáles son las funciones de la aplicación de IRS

Una vez que se inicie sesión o se cree una cuenta desde cero, podrán realizarse las siguientes funciones

Pagos : ahora puede pagarse un saldo adeudado, programar un pago, fijar plan de pagos, consultar el historial, etc.

Reembolsos : el estado del reembolso o declaración aún podrá ser consultado

Registros : acceder a registros tributarios que estén en el historial para poder descargarlos

Notificaciones : recibir avisos y cartas oficiales

Información: actualizar el correo electrónico y la información bancaria

Tanto pagos como el obtener información para presentar documentos y la consulta del estado del reembolso pueden realizarse sin iniciar sesión.

Así luce la app para quienes tengan iOS. IRS

Cómo se descarga la aplicación de IRS y quiénes no deben hacerlo

Quienes ya tienen descargado IRS2Go no deben llevar a cabo ninguna acción extra, pues la aplicación misma se actualiza de forma automática en segundo plano. Si el cambio no se efectuó, la actualización puede hacerse de forma manual a través del Apple Store o de Google Play, según corresponda.

Para usar las nuevas funciones se pedirá iniciar sesión con ID.me y, una vez la identidad haya podido ser verificada, se abrirá la nueva versión.

En caso de nunca haber instalado la versión anterior y tener que realizar la descarga desde cero, la aplicación debe descargarse desde las tiendas antes mencionadas.

Así luce la app en los dispositivos Android. IRS

Requisitos para poder descargar la aplicación de Apple Store o Google Play

La ficha técnica de la aplicación especifica que podrá instalarse siempre que se tengan las siguientes versiones

Apple Store

iPhone: requiere de iOS 15.1 o posterior

iPad: requiere iPadOS 15.1 o posterior

iPod touch: requiere iOS 15.1 o posterior

Google Play

Los dispositivos en los que se descargue deben tener la versión Android 7.0 o cualquiera de las versiones posteriores

La agencia federal asegura que está trabajando en nuevas funciones para incorporar.