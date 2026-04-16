El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsa nuevos impuestos dirigidos a millonarios y élites globales, y ya obtuvo el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul para una medida clave: un cargo anual a propiedades de lujo cuyos dueños no residan en la ciudad. La propuesta afectaría a segundas residencias valuadas en más de u$s 5 millones y podría generar hasta u$s 500 millones anuales para el presupuesto municipal. La ciudad enfrenta un déficit de miles de millones de dólares heredado de la administración anterior. Para cubrirlo, Mamdani promueve una agenda que incluye autobuses gratuitos, guarderías universales y supermercados municipales, financiados con una mayor carga fiscal sobre los sectores más ricos. La propuesta más avanzada es el pied-à-terre tax: un impuesto anual sobre propiedades valuadas en más de $5 millones cuyos dueños no tengan residencia principal en Nueva York. La medida apunta a inversores ausentistas y élites internacionales que usan el mercado inmobiliario como reserva de valor, sin pagar los impuestos al ingreso que sí abonan los residentes locales. Mamdani también impulsa gravámenes sobre ingresos altos y corporaciones — pero Hochul los descartó públicamente, dejando claro que su apoyo tiene límites. El impacto más inmediato sería presupuestario: los u$s 500 millones anuales estimados ayudarían a cerrar el déficit que enfrenta la ciudad. Un relevamiento municipal de 2023 identificó casi 59,000 unidades de uso estacional u ocasional, aunque no todas superan el umbral de u$s 5 millones. La propuesta marca un punto de inflexión entre la gobernadora moderada y el alcalde socialista, que ya coincidieron en expandir guarderías y en el primer supermercado municipal de la ciudad, previsto para 2027.